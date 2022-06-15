المصنفات الفنية: فيلم «Lightyear» لم يعرض على جهاز الرقابة حتى الآن

نفى الدكتور خالد عبدالجليل مستشار وزيرة الثقافة لشئون السينما ورئيس جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، ما جرى تداوله خلال الأيام الماضية، بشأن منع عرض فيلم «Lightyear» بمصر، مؤكدا أن الفيلم حتى هذه اللحظة لم يُعرض على جهاز الرقابة، ولم تتم مشاهدته، ولم يجر منعه أو إجازة عرضه في مصر.

قصة فيلم «Lightyear»

وتدور قصة فيلم «Lightyear» حول رائد الفضاء الشاب «لايتيير»، بعد أن تقطعت به السبل على كوكب معاد مع قائده وطاقمه، يحاول إيجاد طريق للعودة إلى الوطن عبر المكان والزمان، بينما يواجه أيضًا تهديدًا لسلامة الكون، وشارك في كتابة سيناريو الفيلم وأخرجه أنجوس ماكلين، وهو من بطولة كريس إيفانز في شخصية «لاتيير» مع كيكي بالمر، بيتر سوهن، جيمس برولين، تايكا وايتيتي، ديل سولز، أوزو أدوبا، وماري ماكدونالد لويس.

منع فيلم «Lightyear» في عدد من الدول العربية

وقامت عدد من الدول العربية على مدار الأيام الماضية بمنع عرض فيلم «ديزني» الأحدث «Lightyear» بسبب وجود قبلة بين شخصين مثليين ضمن أحداث الفيلم من بينها الكويت، المملكة العربية السعودية، البحرين والإمارات.