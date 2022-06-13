بعد منع فيلم «Lightyear» في الكويت وعرضه في الإمارات.. ما موقف مصر؟

تصدر فيلم الأنيميشن «Lightyear»، محرك بحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما ترددت أنباء عن حذف الشركة للمشاهد التي تعكس التوجه الصريح للمثلية.

موقف فيلم «Lightyear» من عرضه في مصر

ويبحث عدد كبير من المواطنين في مصر، بشأن عن عرض الفيلم في مصر أم لا، ولكن إلى الآن لم تعلن الجهة المسئولة في مصر عن موقف فيلم «Lightyear» من العرض في مصر، وبالتالي يظل السؤال هل سيعرض الفيلم في دور العرض المصرية أم سيتم منعه؟

الإمارات تعلن عرض الفيلم تحت الرقابة العائلية

وأعلنت سلسلة سينمات «فوكس»، في الإمارات عن طرح فيلم «Lightyear» في دور العرض ابتداء من 16 يونيو الجاري، تحت تصنيف «PG»، أي يجب مشاهدته تحت الرقابة العائلية لمن هم أقل من 12 عامًا.

الكويت تعلن وقف عرض الفيلم

وفقا لما نشره موقع «الجريدة» الكويتي، تضم أحداث الفيلم شخصيتين مثليتين، بينما ترفض شركة «ديزني»، حذف مشهد فاضح بين هاتين الشخصيتين، ليكون الخيار الوحيد أمام وزارة الإعلام هو منع الفيلم كما حدث مع عدد من الأفلام من إنتاج نفس الشركة خلال الفترة الماضية.

أحداث فيلم «Lightyear»

تدور أحداث الفيلم حول قصة رائد الفضاء الشاب «باز لايتيير»، بعد أن تقطعت به السبل على كوكب معاد مع قائده وطاقمه، يحاول إيجاد طريق للعودة إلى الوطن عبر المكان والزمان، بينما يواجه أيضًا تهديدًا لسلامة الكون، شارك في كتابة الفيلم وأخرجه أنجوس ماكلين، ومن بطولة كريس إيفانز في شخصية «باز» مع كيكي بالمر، بيتر سوهن، جيمس برولين، تايكا وايتيتي، ديل سولز، أوزو أدوبا، وماري ماكدونالد لويس.