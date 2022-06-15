وزير البترول: موافقة جماعية على الاستراتيجية الخاصة بمنتدى غاز شرق المتوسط

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إنه تم اليوم عقد الاجتماع السابع لوزراء منتدى غاز شرق المتوسط، بالقاهرة، وكان يومًا حافلًا، إذ حضرت كل الدول سواء المؤسسة للمنتدى أو المنضمة جديدًا كعضوة فيه، موضحًا أن رئيس الدورة اليوم كانت دولة قبرص، وعقدت وزيرة البترول القبرصية الاجتماع عبر الفيديو كونفرانس.

مصر تدير الجلسة

وأضاف «الملا»، خلال مؤتمر صحفي، منذ قليل، على شاشة «extra news»، أن مصر أدارت الجلسة واجتماع اليوم لصالح الدولة القبرصية من القاهرة، بالنيابة عنها، موضحًا أنه للمرة الأولى يتشرف أعضاء المنتدى بحضور مفوضة الطاقة الأوروبية، لافتا إلى أن الاتحاد الأوروبي من المنظمات الموجودة في المنتدى كمراقب، بالإضافة للبنك الدولي والولايات المتحدة الأمريكية، ودارت الجلسات الخاصة بالمنتدى بشكل يسير.

عرض الاستراتيجية الخاصة بمنتدى غاز شرق المتوسط

وتابع: «دارت الجلسات الخاصة بالمؤتمر، وكان أهم حاجة فيها عرض الاستراتيجية الخاصة بمنتدى غاز شرق المتوسط وأخذت الموافقة من كل الدول».