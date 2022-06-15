وزير البترول: وقعنا مذكرة تفاهم لتصدير الغاز إلى الاتحاد الأوروبي

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن اجتماع أعضاء منتدى غاز شرق المتوسط تشرف اليوم بوجود رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي، وشهد توقيع مذكرة تفاهم بين مصر والاتحاد الأوروبي تخص تصدير الغاز إلى الاتحاد الأوروبي، إذ ينتقل من مصر إلى أوروبا عبر التسهيلات والبنية التحتية المجهزة لذلك.

السيسي يلتقي أعضاء منتدى شرق المتوسط

وأضاف «الملا»، خلال مؤتمر صحفي منذ قليل: «تشرفنا بعد ذلك بلقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، إذ عقد لقاء مع الوزراء المعنيين بهذا الأمر، وأجرى لقاء مع مفوضة الطاقة ورئيس الاتحاد الأوروبي من ناحية، ثم أعقب ذلك تشريف الجميع بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع أعضاء منتدى شرق المتوسط، وكان لقاء مهما، ويُعد ثاني اجتماع للسيسي مع وزراء المنتدى بعد اللقاء الأول الذي عقد في 2019».