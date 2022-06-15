بث مباشر .. مشاهدة مباراة الأهلي وإيسترن كومباني اليوم الأربعاء 15-6-2022

بث مباشر الأهلي وإيسترن كومباني، إذ أعلن الجهاز الفني للأهلي قائمة الفريق ‏استعدادًا لمباراة إيسترن كومباني، المقرر ‏لها مساء اليوم على استاد الأهلي والسلام، ‏والمؤجلة من الأسبوع الـ14 في بطولة الدوري ‏الممتاز، ويمكن مشاهدة مباراة الأهلي اليوم بث مباشر الآن، في المباراة السابقة فاز الأهلي بهدف نظيف على المصري بالسلوم في المباراة التي جمعت الفريقين، وذلك ضمن ‏منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر، وبها يصعد الفريق الأحمر إلى دور الـ16 في البطولة ويغلق ملف كأس مصر للتركيز ‏في مباريات الدوري الممتاز، لذلك تعرض «الوطن» بث مباشر مباراة الأهلي وإيسترن كومباني الآن

بث مباشر مباراة الأهلي وإيسترن كومباني الآن

هناك فارق كبير بين الأهلي المنافس على الدوري وايسترن متذيل ترتيب المسابقة، إلا أن المباراة تحظى باهتمام كبير من الجماهير بمختلف الانتماءات فهي المباراة الأولى للأهلي بعد رحيل موسيماني عن الفريق ويقودها سامي قمصان وجهازه المعاون، فيما ينتظر ويترقب الجميع رؤية فنية مختلفة من قمصان، لذلك تقدم «الوطن» بث مباشر الأهلي وإيسترن كومباني، فالأهلي يحتل المركز الثالث في جدول الدوري برصيد 37 نقطة بفارق 7 نقاط عن الزمالك، لكن يتبقى للفريق 3 مؤجلات أخرى، أولها اليوم أمام إيسترن كومباني، ولذلك يمكن مشاهدة مباراة الأهلي اليوم بث مباشر الآن.

مشاهدة مباراة الأهلي اليوم بث مباشر الآن

القائم بأعمال المدير الفني للفريق الأحمر سامي قمصان، عقد محاضرة بالفيديو مع اللاعبين، للحديث في الجوانب الفنية والخططية الخاصة بمباراة إيسترن كومباني، وبعد ذلك ‏خاض الفريق مرانه على ملعب التتش واشتمل على جزء بدني خفيف وتدريبات الكرة، فيما خاض ثلاثي حراس المرمى، مصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف، تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس، وكان من المقرر أن تقام مباراة الأهلي وإيسترن كومباني يوم 25 مايو الماضي، لكن النادي الأحمر طلب تأجيلها للاستعداد بشكل أفضل لمباراة الوداد المغربي.

قائمة إيسترن كومباني لمواجهة الأهلي

حراسة المرمى: عمرو حسام، أحمد دعدور.

خط الدفاع : خالد مصطفى، كمال أبوالفتوح، صابر الشيمي، حسام حسن.

أحمد متعب، أحمد داهش، محمد خليفة، محمود نعيم.

خط الوسط: أحمد موكشا، أحمد تمساح، أحمد حمزاوي، محمد الطرابلسي.

فراس بن عيفية، محمد رمضان، يوسف مجدي، أحمد حجي، محمد ناصر مودي.

خط الهجوم: أحمد أمين قفة، عماد ميهوب، محمد محمد أنور.

فيما يفتقد الفريق جهود المحترف الفلسطيني محمد صالح وأحمد عبدالموجود والحسيني، بالإضافة إلى عبدالعزيز موسى.

حراسة المرمى: مصطفى شوبير، حمزة علاء ومصطفى مخلوف.

خط الدفاع: محمود متولي ورامي ربيعة وبدر بانون ومحمود وحيد.

كريم فؤاد ومحمد هاني وأحمد سيد عبد النبي.

خط الوسط: حسين الشحات ومحمد محمود وطاهر محمد طاهر.

أحمد عبد القادر وأحمد نبيل كوكا ومحمد فخري ومحمد أشرف وزياد طارق ووليد سليمان وأليو ديانج

خط الهجوم: حسام حسن ومحمد شريف وصلاح محسن.

أزمة اللاعب الدولي ديانج

رئيس نادي إيسترن كومباني تحدث عن أزمة اللاعب الدولي ديانج ومدى مشاركته في المباراة التي ستقام خلال ساعات قليلة، إذ ذكر أن مباراة فريقه أمام الأهلي، ستكون مهمة للغاية، يسعى فيها للفوز وحصد الثلاث نقاط، في حين ذكر أيضًا أن إيسترن كومباني، سيخوض المباراة باللاعبين المتواجدين، رغم غياب محمد صالح، الذي يشارك مع منتخب فلسطين، مؤكدًا أن الأهلي لن يخوض المباراة بلاعبيه الدوليين، «ديانج انضم للقائمة، ولكن لن نتحدث حاليًا والأهلي بمن حضر، لذلك وجود ديانج أو غيابه لن يفرق معه»، ولن يكون له رد فعل، على ضم الأهلي لديانج لقائمة الفريق التي ستخوض المباراة.