المدير التنفيذي لـ الأهلي: موسيماني أصر على الرحيل

قال الدكتور سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، إن تجربة المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مع النادي الأهلي، كانت ناجحة، لكن بعد المباراة النهائية في المغرب انتابته حالة من الحزن الشديد، وكان لديه رغبة في السفر للمغرب لحضور دورة تدريبية، وتم الأمر بعد الاستئذان من رئيس النادي الأهلي الكابتن محمود الخطيب، وكان لديه رغبة في عدم الاستمرار، وطالبوه بوجود فرصة للتفكير في استمراره في تدريب الفريق لتحقيق الاستقرار، لكن كان لديه رغبة في الراحة، وعدم الاستمرار في تدريب الأهلي، ما جعل العلاقة تنتهي بكل ود واحترام.

عرض السير الذاتية للمدربين

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية، أن المدرب الجنوب إفريقي أعلن في بيان خالص تقديره واحترامه للنادي الأهلي وجمهوره وإدارته، لكنه يفضل الحصول على الراحة، ما دفع لتكاليف الكابتن سامي قمصان بمنصب المدير الفني مع الدفع بلاعبين جدد، مبينا أن رحلة البحث عن مدير فني جديد ستأخذ وقتا، لافتا إلى أن لجنة التخطيط ستعرض السير الذاتية للمدربين المحتملين، ويتم تقييم كل مدرب، على أن يتم اختيار المناسب للنادي الأهلي الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن النادي يطبق نظام مؤسسي دائما في قراراته.

قمصان يقود الأهلي الفترة المقبلة

أوضح المدير التنفيذي للنادي الأهلي، أن الكابتن سامي قمصان سيقود لاعبي الأهلي الفترة المقبلة، وسط ثقة كبيرة من الإدارة به والكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة الحالي، لافتا إلى أن الأهلي لن يعلق على الحديث حول تفاوض أندية قطرية مع موسيماني.