رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية بسوهاج.. الطالبات يحصدن المراكز الأولى

أعلن الدكتور محمد حسانين، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، أوائل الشهادة الإعدادية بالأزهر الشريف في المحافظة، إذ احتلت الفتيات المراكز الخمسة الأولى.

أوائل الشهاد الإعدادية الأزهرية بمحافظة سوهاج

وحصل على المركز الأول بالشهادة الإعدادية الأزهرية بمحافظة سوهاج هند علام إبراهيم علي يوسف، من معهد فتيات بنجا الإعدادي، والمركز الثاني آية محمد يونس زكي، من معهد فتيات المراغة الإعدادي، والمركز الثالث حنين وليد أحمد محمد جمال، من معهد فتيات الشيخ محمود عنبر النموذجي، وبالمركز الثالث مكرر كل من رودينا حسن محمود، من معهد فتيات الشيخ محمود عنبر النموذجي، وسندس محمود عبد الراضي عبد اللطيف، من معهد فتيات طهطا الإعدادي، ومنة الله حسن عبدالحفيظ، من معهد فتيات الشيخ عبد الله أحمد عبد الحليم بشطورة ، ويارا عبد الرحيم حسان عبد الله، من معهد فتيات المنشاة الإعدادي.

وفاز بالمركز الرابع سلمى محمد زكي محمد، من معهد فتيات الإمام علي بن أبي طالب النموذجي، وبالمركز الرابع مكرر نورهان هشام عبد الفتاح، من معهد البلينا الإعدادي فتيات، والمركز الخامس مريم محمود رمضان علي، من معهد فتيات الشيخ محمود عنبر النموذجي، والمركز الخامس مكرر ياسمين عبد الله شومان ياسين، من معهد فتيات معهد الشيخ عبد الله أحمد عبد الحليم بشطورة.

رابط الحصول على النتيجة

ويمكن الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية إلكترونيا من خلال الموقع الإلكترونى للمنطقة الأزهرية، حيث يتم الضغط هنا، ثم كتابة الرقم القومي للطالب، ثم كتابة رقم الجلوس لكل طالب، ثم بيانات الطالب واختيار المرحلة التعليمية التي يدرس بها الطالب، سواء الشهادة الابتدائية أو الشهادة الإعدادية، لتظهر نتيجة الطالب مفصلة على الموقع.