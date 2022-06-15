إحالة موظف للتحقيق أساء معاملة المواطنين بسوهاج.. يرتدي جلبابا أثناء العمل

تقدم عدد من أهالي مركز دار السلام بسوهاج، بشكاوى للجهات المختصة، لتضررهم من أحد موظفي إدارة التضامن الاجتماعي بمركز دار السلام، حيث ذكر كل منهم واقعة توضح سوء معاملة الموظف المختص لهم وتعسفه إداريا معهم، ولجأ البعض لتقديم شكاوى رسمية إلى الوحدة المحلية لمركز دار السلام بمحافظة سوهاج، برئاسة محمد سيد عوض، رئيس المدينة، وتم تحويل الموظف إلى التحقيق فيما نسب إليه من شكاوى المواطنين.

الاستجابة لشكاوى المواطنين

وصرح محمد عوض، رئيس مركز ومدينة دار السلام بمحافظة سوهاج، لـ«الوطن»، بأنه تمت الاستجابة العاجلة لما نشر على مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» من شكاوى بسبب سوء معاملة مسئول مكتب التضامن الاجتماعي بأولاد يحيى قبلي للمواطنين والمسنين أثناء قضاء حوائجهم بالمكتب، ليقوم بزيارة مفاجئة للمكتب للتفتيش المفاجئ.

مخالفات إدارية للموظف

وتم التفتيش على سجلات الحضور والانصراف الخاصة بالمكتب، وجرى إحالة المسئول بالمكتب للتحقيق لمخالفته الزي الرسمي للعمل الحكومي وارتدائه الجلباب، ولسوء تعامله مع المواطنين والمسنين، في تأكيد لما نسب إليه بالشكاوى الرسمية من المواطنين.

وأضاف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام، أنه لن يسمح أبدا بسوء معاملة المواطنين داخل أي من الموسسات بالمركز.

أحد المتضررين: «عطل أوراقي عشان عنده معاد»

وقال «أسامة. م»، أحد المواطنين المتضررين من الموظف، لـ«الوطن»، أن الموظف قام بتعطيل أوراق خاصة بوالده الذي تجاوز الـ60 عاما، لأنه مشغول ولديه مواعيد خاصة، فترك العمل وذهب لها، مما جعل أوراقه تتعطل لعدة أيام وهو ما دفعه لتقديم الشكوى ضده.