خاص.. أول تعليق من محمد إبراهيم على «كرتونة السرير»

قال اللاعب محمد إبراهيم لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم، ونادي سيراميكا كليوباترا، إنه لا ينصت لكل ما تردد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، «أنا مركز في شغلي، وأكيد مش هبقا راجع مبسوط بعد الهزيمة من كوريا، علشان أشتري تلفزيونات»، لذا فهو يرد على كل متابعي «السوشيال ميديا»، «أنا جايب سرير طبي علشان ينفعني في شغلي».

مقصدي من شراء السرير تطوير أدائي في الملعب

أضاف اللاعب محمد إبراهيم في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، «أنا عندي أجهزة قد الجهاز اللي أنا جايبه من كوريا دة 20 مرة، بحب أشتري أي حاجة ليها علاقة بالتدريبات، سواء كانت أجهزة للأحمال البدنية أو للاستشفاء العضلي»، مؤكدًا أن المقصد من شراء السرير الطبي، هو التطوير من أدائه في أرضية الملعب.

وظهر محمد إبراهيم، وهو عائد من كوريا، ضمن بعثة المنتخب الوطني، حاملا «كرتونة» تبين أنها سرير قابل للطي، وليس جهاز تليفزيون كما قال بعد المدونين على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

4200 جنيه سعر السرير الطبي

والسرير الذي حمله اللاعب الدولي، يباع وفقا لأمازون اليابان بين 10 آلاف إلى 30 ألف ين ياباني، بما يعادل من 1500 إلى 4200 جنيه مصري.

ويباع السرير ذاته أو شبيه له، على موقع أمازون مصر بأسعار تتراوح بين 5900 و6350 جنيها مصريا.

اللاعب ينفي شراء جهاز تليفزيون من كوريا

وأثارت صورة «إبراهيم» جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما اتهمته الجماهير بشراء جهاز تليفزيون، دون مراعاة لمشاعرهم بعد الهزيمة الكبيرة من كوريا.

كما أنه شارك في الدقائق الأخيرة من المباراة الودية التي جمعت المنتخب الوطني بنظيره الكوري الجنوبي، والتي انتهت بهزيمة الفراعنة بنتيجة 4 أهداف مقابل هدف وحيد سجله اللاعب مصطفى محمد.