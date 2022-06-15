وزير الخارجية يستقبل المبعوث الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط

استقبل وزير الخارجية سامح شكري، اليوم، مبعوث الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط «تور وينسلاند»، بمقر وزارة الخارجية.

وصرّح السفير أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن اللقاء تضمن تبادل الرؤى إزاء تطورات القضية الفلسطينية، ومناقشة سُبل تهيئة الأُفق اللازم لدفع مسار السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في أقرب فرصة ممكنة، وذلك استنادًا إلى مبدأ حل الدولتين ومقررات الشرعية الدولية، وسعيًا نحو تحقيق السلام الشامل والعادل.

دعم ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة

وأوضح حافظ أن الوزير شكري، أكد ضرورة الخروج من حالة الجمود الحالية، وأهمية انخراط الأطراف الإقليمية والدولية المعنية وبذل الجهد اللازم لتحقيق الاختراق المستهدف في مسار السلام، وبما يدعم ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة.

دعم المتطلبات التنموية للفلسطينيين

كما أعاد وزير الخارجية، التأكيد على ضرورة التوقف عن كل الإجراءات التي من شأنها الإضرار بفرص تحقيق السلام المنشود، مشددًا على موقف مصر الراسخ من دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

واختتم حافظ تصريحاته، بالإشارة إلى أن المبعوث الأممي أحاط وزير الخارجية، بمضمون اتصالاته مع كل الأطراف المعنية خلال الفترة الأخيرة، معربًا عن التقدير لمصر ودورها الداعم لتحقيق التهدئة، والدفع قُدمًا باستئناف المسار التفاوضي بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، فضلاً عن دعم المتطلبات التنموية للفلسطينيين.