«الخارجية الروسية»: دول كثيرة باتت ترفض هيمنة واشنطن

نقلت شبكة «سكاي نيوز» عربية في نبأ عاجل منذ قليل، عن ماريا زاخاروفا، المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، أنَّ موسكو مستعدة للتعامل مع جميع الدول على أساس الاحترام المتبادل.

زاخاروفا: موسكو مستعدة للتعامل مع جميع الدول على أساس الاحترام المتبادل

وأضافت المتحدثة باسم الخارجية الروسية أن دول عدة بدأت ترفض ما وصفته بـ«هيمنة واشنطن».

دول غربية تسعى لإخماد نار الحرب بين روسيا وأوكرانيا

وتسعى عدة دول غربية إلى ضرورة التوصل إلى اتفاق بين الجانبين الروسي والأوكراني، لإخماد نار الحرب بين البلدين، التي دخلت شهرها الرابع، وانعكست على وجود موجة كبيرة من التضخم تزامن معها ارتفاع الأسعار في عدة دول على مستوى العالم، كما أدت الحرب إلى وجود أزمة غذاء عالمية تنذر بكارثة كبيرة في حال استمرارها.