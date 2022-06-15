تخريج الدفعة الأولى من دورة «صحافة المناخ» بنقابة الصحفيين

شهدت نقابة الصحفيين، اليوم، تخريج وتكريم الدفعة الأولى من دورة «صحافة المناخ» للصحفيين، التي نظمتها لجنة تطوير المهنة والتدريب برئاسة الكاتب الصحفي حماد الرمحي السكرتير العام المساعد، رئيس لجنة التدريب.

صحافة المناخ

وبحسب بيان من النقابة، ضمت الدورة 22 صحفيا من الصحفيين المتخصصين في صحافة البيئة و«المناخ»، تحت إشراف الكاتب الصحفي أحمد شوقي العطار «المتخصص في قضايا البيئة والمناخ».

وقالت اللجنة، إن الدورة تهدف إلى تأهيل الصحفيين المتخصصين في صحافة البيئة والمناخ لحضور مؤتمر التغييرات المناخية « 27COP»، الذي تستضيفه مصر بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية الأمم المتحدة، فى الفترة من 6 إلى 18 نوفمبرالمقبل.

وأكد حماد الرمحي، أن لجنة تطوير المهنة والتدريب بنقابة الصحفيين، تنظم حاليا سلسلة من الدورات المتخصصة والمتقدمة حول صحافة البيئة والمناخ، تزامنا مع استعداد مصر لاستضافة قمة المناخ المقبلة فى مدينة شرم الشيخ «COP27».

نقابة الصحفيين

أضاف أن الهدف من هذه الدورات، تجهيز كوادر صحفية وإعلامية متخصصة فى الصحافة البيئية والمناخية، لتغطية هذا الحدث العالمي بشكل احترافي، تماشياً مع توجيهات القيادة السياسية بضرورة رفع الوعى البيئى لدى المجتمع المصرى.

وأكد السكرتير العام المساعد، أن الدورة التدريبية اعتمدت على مجموعة من المحاور الاساسية كان من أبرزها فهم أساسيات علم المناخ ومصطلحاته الرئيسية، ودراسة الأفكار والتقارير والتحقيقات المرتبطة بتغير المناخ.

ولفت إلى فهم تعلم مهارات التعامل مع البيانات الإعلامية الخاصة بصحافة البيئة والمناخ، ودراسة مهارات استخدام المصادر المفتوحة للعثور على البيانات الخاصة بالتغييرات المناخية.

وتناولت الدورة دراسة وتعلم مهارات التحقق من المعلومات المرتبطة بالتغيرات المناخية، وتعلم مهارات كتابة القصص المناخية بشكل احترافي وجذاب.

كما شملت دراسة أخلاقيات الصحافة البيئية، وطرق إشراك الجمهور، والمهارات المطلوبة لتغطية قمة المناخ «COP27»المقبلة في مصر.

وفي نهاية حفل التخرج، كرم الكاتب الصحفي حماد الرمحي رئيس لجنة التدريب، الخريجين، ومنحهم شهادات التفوق.