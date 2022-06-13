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حسين الزناتي: صرف بدل تدريب لجنة القيد الأخيرة بمقر نقابة الصحفيين غدا

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أحمد البهنساوى
07:58 م | الإثنين 13 يونيو 2022
حسين الزناتي

حسين الزناتي

أعلن حسين الزناتي أمين صندوق نقابة الصحفيين، أن النقابة ستصرف بدل التدريب والتكنولوجيا، عن شهري مايو ويونيو للزملاء أعضاء لجنة القيد الجديدة، الذين تسلموا كارنيه النقابة مؤخرا.

بدل الصحفيين

أشار الزناتي، في بيان مقتضب اليوم، إلى أن إجراءات الصرف ستبدأ من الثانية عشرة ظهرا حتى الثالثة عصرا في مقر نقابة الصحفيين، مع إحضار صورة الكارنيه والرقم القومي، لتقديم طلب استخراج «فيزا البدل»، للصرف بها الشهور المقبلة.

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بقلم أحمد البهنساوى

حاصل على بكالوريوس إعلام القاهرة - عضو نقابة الصحفيين منذ 2008 - محرر سابق في تغطية رئاسة الجمهورية والقوات المسلحة - مسئول عن ملفات إعلامية كالأعلى للإعلام.