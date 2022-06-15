مشاركة من جامبيا في منحة «ناصر» تشكر الحكومة المصرية: إنجاز ودعم غير مسبوق

قالت ماندليزا، إحدى المشاركات من دولة جامبيا بالنسخة الثالثة من منحة ناصر للقيادة الدولية، إن المنحة تعتبر دليلا على الوحدة الأفريقية الفعالة، وحركة عدم الانحياز أعطتها بارقة أمل للوحدة الأفريقية، لافتة إلى أن المنحة يمكنها أن تقدم الدعم الكافي للدول الأفريقية.

ماندليزا: تبقى زياراتي لمصر في ذهني ونفسي

وأوضحت «ماندليزا» خلال حفل ختام المنحة بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الورزاء، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وعدد من المسؤولين والجهات المعنية والسفراء وممثلي الدول الأجنبية، أن برنامج المنحة تضمن عدة زيارات للأماكن المصرية المهمة ومنها قناة السويس التي تبقى ذكرى خالدة «ستبقى زياراتي لمصر في ذهني ونفسي، فمصر شهدت مهد العديد من الأنبياء مثل يوسف عليه السلام والعديد من الملكات مثل كليوباترا ونفرتيتي».

الشباب المشارك بمنحة ناصر

وأشارت «ماندليزا» إلى أن الشباب المشارك بمنحة ناصر يرى أن هناك أملا كبيرا للتنفس بحرية وسط عدالة وديمقراطية، لافتة إلى أن المنحة التي قدمتها مصر للقارة الأفريقية تعتبر إنجازا كبيرا ودعما مصريا لا مثيل له، موضحة أن هناك 73 دولة شاركت في المنحة بمراحلها المختلفة، موجة الشكر للحكومة المصرية لتنظيم المنحة والشعب المصري على حفاوة الاستقبال «أتمنى زيارة مصر عدة مرات».

وتأتي المنحة في إطار التواصل الأفريقي الجديد من أجل استثمارالطاقات الشابة وتدعيم الروابط المشتركة بين الشعوب، من خلال النسخة الثالثة من منحة الزعيم جمال عبد الناصر التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة، بهدف تعزيز دور الشباب محليا ودوليا، وفي نسخته الأولى شارك 120 شابا من 28 دولة افريقية، بينما شهدت النسخة الثانية مشاركة 150 شابا من 41 دولة، وجاءت النسخة الثالثة تحت شعار عدم الانحياز وحملت رسائل ودلات كبيرة.