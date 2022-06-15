الإسكان الاجتماعي.. أشياء تأكد منها قبل التوقيع على محضر استلام الشقة

مشروعات عديدة من الإسكان الاجتماعي يلجأ الكثير من المواطنين خاصة الشباب إلى التقديم فيها أملا منهم في الحصول على شقة سكنية تكون خاصة بهم، وتساعدهم على بدء حياة جديدة، سواء كان ذلك للراغبين في الزواج أو الراغبين في الانفصال عن الأسرة والعائلة، ليتمكنوا من الحصول على شقة سكنية بنظام التقسيط على أطول فترة ممكنة.

وهناك الكثير من المخاوف حول تشطيبات شقق الإسكان الاجتماعي، إذ يخشى المتقدمون وجود بعض المشكلات في الشقة قد تؤثر على المعيشة بها، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير الأشياء التي يجب التأكد منها عند استلام شقة الإسكان الاجتماعي الخاصة به، ليتأكد من سلامة الوحدة السكنية قبل التوقيع على محضر الاستلام، وحال اكتشاف أي عيوب يجب طلب تعديلها، وتأتي تلك الأشياء وفق حديث الخبير العقاري المهندس رؤوف عبده، لـ«الوطن»، كالتالي:

أشياء يجب التأكد منها قبل استلام شقق الإسكان الاجتماعي

1- دهان الشقة

من الضروري أن يقوم المستلم بفحص دهان الشقة جيدا وخاصة الغرف، والتأكد من عدم وجودج مشاكل في الدهان، فضلا عن التأكد من عدم وجود فراغات بين الأبواب والحائط، بالإضافة إلى فحص الحوائط ليتبين هل هناك اختلاف في الألوان أو الدرجات ودهان الأبواب الخاصة بغرف الشقة.

2- أرضية الشقة

تعد أرضية الشقة من أكثر الأشياء التي يجب أن يهتم بها المواطن، فيجب عليه أن يتأكد من عدم وجود فراغات بين السيراميك حتى لا تؤدي لانتشار الحشرات، فضلا عن التأكد من عدم وجود كسر بها وثبات السيراميك وعدم تحركه، كما يجب التأكد من أن السيراميك الخاص بالحمام والمطبخ يصل حتى السقف.

3- النجارة

تعد النجارة من أبرز الأشياء التي من الممكن أن يكون بها عدد من المشكلات، لذلك يجب التأكد من سلامة جميع الأبواب والشبابيك الموجودة في الشقة، وفحص الفراغات مع التأكد من عدم وجود كسر بأي منهم.

ويجب أن يقوم المواطن بفحص الكوالين والمفاتيح الخاصة بالأبواب، والتأكد من سلامتها، مع التأكد من عدم احتكاك الأبواب بأرضية الشقة.

4- السباكة

عند حدوث أي خطأ في السباكة قد تتعرض الشقة للتلف، لذلك يجب التأكد من سلامة الخلاطات مع تجربتها، فضلا عن التأكد من ثبات الخلاط في مكانه وعدم تحريكه أثناء الفتح أو الغلق، وفحص الأدوات الصحية مثل القاعدة والحوض والبانيو، بالإضافة إلى التأكد من عدم وجود تسريب أسفل الأحواض.

5- الكهرباء

حرصا على سلامة سكان الشقة، يجب فحص الكهرباء بيشكل جيد، والتأكد من سلامة جميع مخارج الكهرباء بتوصيل شاحن هاتف لتجريبها، وسلامة جميع المفاتيح واللمبات ووجود غطاء على لوحة المفاتيح الرئيسية.