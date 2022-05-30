مواعيد تسليم أراضي الإسكان الاجتماعي في شمال الواحة بـ«أكتوبر الجديدة»

كشف جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، عن مواعيد تسليم أراضي الإسكان الاجتماعي، بالحي الثاني، بمنطقة شمال الواحة داخل المدينة، إذ سيبدأ تسليم قطع الأراضي للفائزين بها، بداية من يوم الأربعاء الموافق 1/6/2022.

مواعيد تسليم أراضي الإسكان الاجتماعي

- تسليم قطع الأراضي بالمجاورة الأولى من 1: 40، يوم الأربعاء 1/6/2022.

- القطع من 41: 80، يوم الخميس 2/6/2022، بمدينة أكتوبر الجديدة.

- القطع من 81: 120، يوم الأحد 5/6/2022.

- القطع من 121: 160، يوم الإثنين 6/6/2022.

- القطع من 161: 184، يوم الثلاثاء 7/6/2022.

- القطع بالمجاورة الثانية من 1: 38، يوم الأربعاء 8/6/2022.

- القطع من 39: 75، يوم الخميس 9/6/2022.

- تسليم قطع الأراضي بالمجاورة الثالثة من 1: 40، يوم الأحد 12/6/2022.

- القطع من 41: 80، يوم الإثنين 13/6/2022.

- القطع من 81: 120، يوم الثلاثاء 14/6/2022.

- القطع من 121: 150، يوم الأربعاء 15/6/2022.

- القطع بالمجاورة الرابعة من 1: 38، يوم الخميس 16/6/2022.

- القطع من 39: 75، يوم الأحد 19/6/2022.

- القطع بالمجاورة الخامسة من 1: 40، يوم الإثنين 20/6/2022.

- القطع من 41: 80، يوم الثلاثاء 21/6/2022.

- القطع بالمجاورة السادسة من 1: 40، يوم الأربعاء 22/6/2022.

- القطع من 41: 80، يوم الخميس 23/6/2022.

- القطع من 81: 120، يوم الأحد 26/6/2022.

- القطع من 121: 160، يوم الإثنين 27/6/2022.

- القطع من 161: 200، يوم الثلاثاء 28/6/2022.

- القطع من 201: 230، يوم الأربعاء 29/6/2022.

- تسليم قطع الأراضي بالمجاورة السابعة من 1: 40، يوم الأحد 3/7/2022.

- القطع من 41: 80، يوم الإثنين 4/7/2022.

- القطع من 81: 116، يوم الثلاثاء 5/7/2022.

- وضمن مواعيد تسليم أراضي الإسكان الاجتماعي القطع بالمجاورة الثامنة من 1: 45، يوم الأربعاء 6/7/2022.

- القطع من 46: 90، يوم الخميس 7/7/2022.

تخصيص أيام للمتخلفين عن الاستلام

- القطع من 91: 135، يوم الأحد 17/7/2022.

- القطع من 136: 177، يوم الإثنين 18/7/2022.

- القطع بالمجاورة التاسعة من 1: 40، يوم الثلاثاء 19/7/2022.

- القطع من 41: 80، يوم الأربعاء 20/7/2022.

- القطع من 81: 116، يوم الأحد 24/7/2022.

- القطع بالمجاورة العاشرة من 1: 40، يوم الإثنين 25/7/2022.

- القطع من 41: 80، يوم الثلاثاء 26/7/2022.

- القطع من 81: 138، يوم الأربعاء 27/7/2022.

- تخصيص الأيام من الأحد 31/7/2022 : الخميس 4/8/2022، للذين تخلفوا عن الاستلام.