شروط الحصول على شقق الإسكان الاجتماعي قبل غلق باب التقديم في 17 يونيو

أيام قليلة ويتم غلق باب التقديم للحصول على شقق الإسكان الاجتماعي، لذا يواصل الكثيرون طرح التساؤلات عن موعد الغلق وشروط التقديم وأماكن الطرح، وهو ما تستعرضه «الوطن» في السطور التالية.

وذكرت الصفحة الرسمية لوزارة الإسكان الاجتماعي عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تفاصيل وشروط الحصول على الوحدات المختلفة التي سينتهي التقديم إليها يوم 17 يونيو الجاري.

شروط الحصول على شقق الإسكان الاجتماعي

وتقع هذه الشقق ضمن مبادرة البنك المركزي المصري للتمويل العقاري بفائدة 3% و8% متناقصة، والتقسيط بحد أقصى 30 عاما.

أماكن طرح الشقق

وتتواجد الوحدات المطروحة ضمن الطرح الخاص بمبادرة التمويل العقاري في شقق الإسكان الاجتماعي في 3 محافظات، وهي: «أسيوط – الأقصر- المنيا».

مواقع الوحدات المتاحة بمحافظة الأقصر في تلك الأماكن:

المدامود مدينة الشمس بجوار مدخل مدينة طيبة- الطود بجوار مبنى النزل الدولي للشباب- وصلة الصحراوي بالقرنة- أبو قليعي بأرمنت- حاجر الرياينة بأرمنت- توماس بإسنا- الشغب بإسنا- غلدير بإسنا، حاجر الضبعية بمركز القرنة.

وتم الإعلان عن طرح 8 أماكن ومراكز في أسيوط وهم (ديروط، منفلوط، البداري، أبنوب، أبو تيج، ساحل سليم، الفتح، منقباد).

وفي منطقة المطاهرة القبلية التابعة لمركز المنيا، ومنطقة شوشة التابعة لمركز سمالوط.

شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي

ويجب أن تتوافر بعض الشروط في المتقدمين لحجز شقق الإسكان الاجتماعي حتى يتم قبولهم، وفقا لما ذكرته الصفحة الرسمية لوزارة الإسكان الاجتماعي عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، والتي جاءت كالتالي:

- لا يقل سن المتقدم عن 21 سنة.

- الحد الأقصى لقسط التمويل ومبلغ الصيانة للوحدة السكنية لا يتجاوز 40% من صافي الدخل الشهري.

- يجب أن يكون الحد الأدنى لمحدودي الدخل 1200 جنيه والأقصى 4500 جنيه للفرد، والحد الأدنى لدخل الأسرة 6 آلاف جنيه.