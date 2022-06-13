آخر موعد للتقديم في شقق الإسكان الاجتماعي.. «لو عايز تحجز»

يتساءل العديد من الأشخاص عن آخر موعد للتقديم في شقق الإسكان الاجتماعي بعدما قررت وزارة الإسكان بالتعاون مع مديريات الإسكان مد فترة حجز الوحدات المختلفة لفئة محدودي ومتوسطى الدخل، بعدد من المدن والمراكز في 3 محافظات تم الإعلان عن طرح وحدات بها.

آخر موعد للتقديم في شقق الإسكان الاجتماعي

وتستعرض «الوطن»، في السطور التالية، آخر موعد للتقديم في شقق الإسكان الاجتماعي وفقا للموقع الرسمي للوزارة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك:

أكدت صفحة وزارة الإسكان أن آخر موعد للتقديم في شقق الإسكان الاجتماعي ضمن مبادرة البنك المركزي المصري للتمويل العقاري بفائدة 3% و8% متناقصة، وبالتقسيط بحد أقصى 30 عاما، الموجودة في 3 محافظات، وهي: «أسيوط – الأقصر- المنيا»، هو 17 يونيو الجاري.

شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي

- يجب ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة.

- الحد الأقصى لقسط التمويل ومبلغ الصيانة للوحدة السكنية لا يتجاوز 40% من صافي الدخل الشهري.

- بالنسبة للفئات المتقدمة من محدودي الدخل يكون الحد الأدنى للدخل 1200 جنيه والأقصى 4500 جنيه للفرد، والحد الأدنى لدخل الأسرة 6 آلاف جنيه.

الأوراق المطلوبة

- صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجته بشرط أن تكون سارية.

- قسيمة الزواج وشهادة ميلاد الأولاد.

- مستندات إثبات الدخل ومفردات مرتب الزوجة، وإذا كانت لا تعمل يتم تقديم إقرار يفيد ذلك.

- إيصال سداد مقدم الحجز ومصروفات التسجيل.

- أي مستندات خاصة بـ الأملاك الزراعية أو العقارات أو الأراضي أو حسابات توفير أو معاش استثنائي.

- يجب على أصحاب المهن والأعمال الحرة والأنشطة التجارية والحرفية، تقديم شهادة من محاسب قانوني معتمدة تبين صافي الدخل السنوي أو الشهري، موضح بها مهنة المتقدم، وصورة من السجل التجاري أو البطاقة الضريبية وشهادة التأمينات الاجتماعية إن وجدت.

- بالنسبة للأرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات، عليهم تقديم طابعة معتمدة ومختومة ببيانات المعاش من التأمينات، بجانب صور من الشهادات الرسمية المثبتة للحالة الاجتماعية، وعدد أفراد الأسرة، ووثيقة الزواج أو الطلاق أو الوفاة، وشهادات ميلاد الأبناء القصر، ورقم قومي مُميكن، وقيد عائلي مُميكن.