«الوزراء»: المواطن هو المستفيد الأول من ترشيد استهلاكه

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه لا أحد يستطيع التنبؤ بموعد نهاية الأزمة الاقتصادية الحالية، مشيرا إلى أن الحكومة تبذل جهودا متواصلة لمواجهة الزيادات في الأسعار عالميا لتخفيف آثارها على المواطنين.

سعد: يجب على المواطن ترشيد الإنفاق

وأضاف «سعد»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، مع محمد مصطفى شردي، على فضائية «الحياة»، أنه يجب على جميع المواطنين تدبير احتياجاتهم بموازناتهم الخاصة، والصرف بشكل رشيد، «يجب أن نعطي الأولى فالأولى، وإذا كان هناك احتياجات معينة يستطيع المواطن تأجيلها فيفضل تأجيلها للتركيز على الأساسيات».

واستطرد: «إذا كان هناك استهلاك زائد في الكهرباء أو الخدمات فننصح المواطن بعدم الإسراف لأنه المستفيد الأول من أي عمليات الترشيد، كل دولار زيادة في برميل البترول عالميا يكلف الدولة المصرية 100 مليون دولار مطلوبة لأننا بنستورد 100 مليون برميل سنويا، وده بيخلي على الدولة عبء، والكل مستفيد من الترشيد سواء الحكومة أو المواطن، والمواطن هو المستفيد الأول».

اجتماع الحكومة اليوم

وترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الأسبوعي للحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، للمرة السادسة، وذلك ضمن توجهات الدولة بالانتقال التدريجي للعاصمة.