علي الحجار يدعم محمد الحلو في أزمته الصحية: «كل الناس بتدعيلك»

دعم الفنان علي الحجار عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، صديقه الفنان محمد الحلو، الذي تعرض منذ أيام لأزمة صحية.

ونشر علي الحجار، صورة تجمعه بمحمد الحلو، وعلق عليها: «مطرب المطربين الصديق الحبيب محمد الحلو، بندعيلك أنا وكل الناس اللي بتحبك بالشفاء العاجل بإذن الله، ومنتظرين منك أحلى غنا زي ما عودتنا دايما».

نجل محمد الحلو يعلن تعرض والده لأزمة صحية

وأعلن حمادة، نجل الفنان محمد الحلو، أمس، تعرض والده لأزمة صحية.

وكتب خلال منشور عبر صفحته الخاصة على موقع «فيس بوك»: «أبويا وأخويا وصاحبي وكل حاجة حلوة في حياتي الفنان الكبير محمد الحلو، يحتاج إلى دعاء كل محبيه، ليتجاوز الأزمة الصحية الخطيرة التي يمر بها».

وأضاف حمادة الحلو: «قرر الأطباء حاجته إلى عملية جراحية عاجلة، وتركيب دعامات، لإصابته بانسداد في شرايين الساقيين، يا رب اشفيه شفاء لا يغادر سقما».

علي الحجار يستعد لحفله في المنارة

ومن ناحية أخرى، يستعد الفنان علي الحجار لإقامة حفل غنائي بمركز المنارة الشهر المقبل.

وروج علي الحجار للحفل منذ أيام عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، خلال فيديو قال فيه: «اتعودت في كل حفلة أبعت النوتة الموسيقية للفرقة ببرنامج الحفل؛ الأغاني التي نقوم باختيارها من أجل مذاكرتها جيدا، وغالبا برسل إليهم قبل الحفل بـ10 أيام، أوركسترا كبير ويجب أن يكون هناك وقت كافي لكتابة النوت الموسيقية».

وأضاف علي الحجار: «فقولت هذه المرة لازم تشاركوني باختياراتكم، اللي نفسه في أي أغنية يبعتها على الصفحة وسأرسلها للفرقة لكتابة النوتة الموسيقية ونجري عليها بروفات إن شاء الله هنتظركم في الحفلة يوم السبت 2 يوليو المقبل على مسرح المنارة».