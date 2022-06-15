نادية مصطفى عن الحالة الصحية لـ محمد الحلو: «متوقع يخضع لجراحة غدا»

كشفت الفنانة نادية مصطفى عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية، تطورات الحالة الصحية للفنان محمد الحلو بعد تعرضه لأزمة صحية أمس، وحاجته إلى إجراء عملية جراحية لتغيير بعض الشرايين بعد إصابته بعدة جلطات متتالية في نفس القدم نتيجة انسداد شرايين القدم.

وقالت نادية مصطفى في تصريح خاص لـ «الوطن»، إن الفنان محمد الحلو يعاني من تجلط في القدم نتيجة انسداد شرايين الساقين بنسبة 80%، كما أنه يتابع حاليًا مع دكتور الأشعة استعدادًا لإجرائه عملية جراحية في القدم.

موعد العملية الجراحية للفنان محمد الحلو

وأشارت «مصطفى» إلى أنه من المتوقع أن يجري «الحلو» العملية الجراحية غدًا بعد انتهاء الإجراءات الطبية، مضيفة: «أنا اتواصلت معاه لأنه بالنسبة لي أخويا وعشرة عمري، فأنا اتواصلت معاه كأخت وزميلة وعضو مجلس إدارة النقابة، وإن شاء الله يكون كويس، وهو دلوقتي في بيته».

محمد الحلو يتعرض لأزمة صحية

وكان حمادة الحلو نجل الفنان محمد الحلو كشف عن تعرض والده لأزمة صحية من خلال حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، حيث نشر صورة تجمعه بوالده وعلق عليها: «أبويا وأخويا وصاحبي وكل حاجة حلوة في حياتي الفنان الكبير محمد الحلو يحتاج إلى دعاء كل محبيه ليتحاوز الأزمة الصحية الخطيرة التي يمر بها».

وأضاف «الحلو»: «قرر الأطباء حاجته إلى عملية جراحية عاجلة وتركيب دعامات لإصابته بانسداد في شرايين الساقين نسبة الانسداد فوق 80%؜، يا رب اشفيه شفاء لا يغادر سقما».