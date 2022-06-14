محمد الحلو يتعرض لوعكة صحية.. يحتاج عملية جراحية وتركيب دعامات

تعرض الفنان محمد الحلو لوعكة صحية، وسيخضع لعملية جراحية فى القلب، حسبما كشف نجله حمادة فى منشور عبر صفحته الخاصة على موقع «فيسبوك».

وقال حمادة الحلو ابن الفنان محمد الحلو: «أبويا وأخويا وصاحبي، وكل حاجة حلوة فى حياتي الفنان الكبير محمد الحلو، يحتاج إلى دعاء كل محبيه، ليتجاوز الأزمة الصحية الخطيرة التي يمر بها».

وتابع حمادة الحلو: «قرر الأطباء حاجته الى عملية جراحية عاجلة، وتركيب دعامات، لإصابته بانسداد فى شرايين الساقيين، نسبة فوق 80% يا رب اشفيه شفاء لا يغادر سقما».