نجل محمد الحلو يكشف تطورات صادمة عن حالة والده: «مش قادر يمشي كويس»

كشف حمادة الحلو، نجل المطرب الكبير محمد الحلو، عن تطورات الحالة الصحية لوالده، بعد إعلانه تعرضه لأزمة صحية، أمس، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

تطورات الحالة الصحية للفنان محمد الحلو

قال حمادة الحلو في تصريحات لـ«الوطن»، إن والده محمد الحلو، تعرض لانسداد شرايين وتجلطات في ساقيه اليمنى واليسرى، موضحا: «رجليه الاتنين مبيقدرش يمشي عليهم كويس، ولازم حد يسنده، عنده جلطات في الرجلين الاتنين، وعنده انسداد شرايين في اليمين والشمال، واحدة بنسبة 80 % والتانية أكثر من 80%».

وأضاف أن أزمة محمد الحلو الصحية بدأت بعد معاناته لفترة من آلام غضروف في ظهره خلال الفترة الماضية، متابعا: «للأسف كنا فاكرين إن التعب دا نتيجة تعب الغضروف، وبعدين اكتشفنا أمس إنه عنده جلطات في رجله، واللي اكتشف دا دكتور صاحبه بالصدفة».

بداية الأزمة الصحية لمحمد الحلو

كما أشار إلى أن هناك عددا من الأطباء الذين تابع معهم الحلو الفترة الماضية، أخبروه أن السبب الرئيسي في انسداد الشرايين يرجع إلى أخذه جرعة لقاح كورونا، متابعا و«بدأنا دلوقتي نتحرك والدكتور حاليا بيشوف التقارير الطبية لتحديد موعد إجراء العملية الجراحية».

وأوضح أنه من المتوقع أن يجري والده عملية تركيب دعامات في ساقيه يوم الجمعة القادم أو الأحد، وذلك حسب ما يراه الطبيب المعالج.