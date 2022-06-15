العقوبة المتوقعة للشاب الراقص على أغاني المهرجانات داخل مسجد.. قانوني يوضح

سيطرت حالة من الغضب على رواد وسائل التواصل الاجتماعي، بعد انتشار فيديو على «فيسبوك»، لا تتجاوز مدته الـ15 ثانية، يظهر خلاله شاب عشريني، يغني ويرقص على الأغاني الشعبية داخل أحد المساجد بالقليوبية، ما دفع الأمن لملاحقته، وطالب الرواد، بسرعة القبض على الشاب ومحاسبته، فما هي العقوبة المتوقعة له؟

جريمة ازدراء الأديان

تعليقا على ذلك، قال المحامي أشرف ناجي خلال حديثه مع «الوطن»، إن الفعل الذي ارتكبه هذا الشخص بالغناء والرقص في أحد المساجد، يمثل إهانة لقدسية واحترام بيوت الله، كما يمثل فعله تكديرا للسلم العام، بعدما أثار غضب كل من شاهد هذه السخرية، والاستهتار ببيوت الله، وهذا الاستهتار يعد جريمة ازدراء الدين الإسلامي، وهي جريمة يعاقب عليها القانون.

الحبس والغرامة في انتظار الشاب

تابع «ناجي» أن العقوبة المتوقعة لهذا الفعل، طبقا للمادة 98\ 2 من قانون العقوبات، الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز الـ5 سنوات، أو الغرامة المالية لا تقل عن 500 جنيه، ولا تزيد عن 1000 جنيه، وذلك لكل من استغل الدين وتسمى ازدراء أحد الأديان السماوية.

وأضاف المحامي، أنه طبقا للمادة 176 أيضا، يعاقب بالحبس كل من حرض على هذا الازدراء بالدين، بينما طبقا للمادة 160 من قانون العقوبات، أنه يعاقب بالحبس مدة 3 سنوات وبغرامة مالية لا تزيد عن 5 آلاف جنيه، وذلك لكل من يشوش على أماكن لها حرمة عند أبناء ملة.