أسرة الشاب المقتول بالمنوفية تشكر الأجهزة الأمنية.. وتطالب بأقصى عقوبة

وجهت أسرة الشاب محمد جمال الذي قتل على يد مجموعة من الشباب في قرية كفر البتانون بشبين الكوم، الشكر للأجهزة الأمنية بالمنوفية، بعد إلقاء القبض على المتهمين بقتل الشاب، لقيامهم بارتكاب الجريمة وفرارهم هاربين خارج القرية، مطالبين بتقديمهم للمحاكمة وتوقيع أقصى عقوبة عليهم ليكونوا عبرة لغيرهم.

ضبط الجناة

وقال أشرف حبيب، خال المجني عليه الشاب محمد جمال، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن قوات الأمن تمكنت من إلقاء القبض علي المتهمين في الواقعة، موجها الشكر للأجهزة الأمنية في المنوفية لضبط المتهمين بعد ارتكاب الواقعة بأيام قليلة، مطالبا بأقصي عقوبة على المتهمين لغدرهم بنجل شقيقته وقتله قبل جلسة صلح كانت مقررة بين الطرفين.

والدة الشاب المقتول: كان يستعد لزواجه

وقالت والدة الشاب المقتول، إن ابنها كان يعمل باليومية لمساعدة الأسرة وتجهيز نفسه للزواح بعد تسعة أشهر، موضحة أن ابنها كان محبوبا بين الجميع وكان لا يتأخر عن خدمة الناس في أي شيء، مضيفة أن المتهمين حاولوا استدراجه أكثر من مرة للتشاجر ولكنه كان يتمالك أعصابه ولا يفتعل المشاكل أبدا مع أي شخص.

تعود تفاصيل الواقعة، إلى قيام عدد من المتهمين بقتل شاب، والاعتداء على شقيقه وعمه بعد استدراجهم للصلح بدعوة منهم، وسادت حالة من الحزن بين أهالي قرية كفر البتانون في المنوفية بعد معرفتهم بالواقعة، مطالبين بأقصى عقوبة على المتهمين ليكونوا عبرة لغيرهم.