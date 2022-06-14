عاجل.. «عبد الدايم» تتسلم اللوحة المفقودة من «الثقافة» منذ 50 عاما.. وتكرم حائزها على أمانته

أعلنت وزارة الثقافة في بيان أنها نجحت في استعادة لوحة مفقودة منها بعنوان «من وحي فنارات البحر الأحمر» للفنان التشكيلي المصري العالمي عبد الهادي الجزار.

وأضافت الوزارة أن اللوحة التي كانت مفقودة لم يستدل عليها منذ صدور إذن صرف لها عام 1971 لمبنى وزارة الثقافة في جاردن سيتى.

قصة عودة اللوحة بعد تناثر أخبار عن بيعها

وأوضح بيان «الثقافة» أن قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور خالد سرور أصدر بيانا تحذيريا بعدم التعامل على لوحة «من وحي فنارات البحر الأحمر» باعتبارها من مقتنيات الدولة المصرية وتمثل جزءا أصيلا من الهوية الثقافية والتراثية والحركة التشكيلية المصرية.

وتابعت الثقافة في بيانها أنه بعد نشر البيان التحذيري اتصل حائز اللوحة بالسيدة فيروز الجزار ابنة الفنان الراحل عبد الهادي الجزار، وأبدى رغبته في تسليم اللوحة إلى وزارة الثقافة ، وعلى الفور شكلت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة لجنة فنية لفحص العمل والتأكد من أنه العمل الأصلي ونسب اللوحة لعبد الهادي الجزار.

فحص اللوحة بأحدث الطرق التكنولوجية

وتبينَ بعد فحص اللوحة من خلال أجهزة الفحص التكنولوجية الحديثة أن العمل أصلي ويعود تاريخه إلى عام 1964، وفقدت عام 1971.

وتسلمت وزيرة الثقافة اللوحة في حضور السيدة فيروز الجزار وأنسي عمار المحامي بالنقض والدستورية العليا من ورثة وأنباء صاحب شركة محمد عبد المالك للمقاولات وهم «هشام وإبراهيم ومحمود محمد عبد المالك» والدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية وأحمد عبد الفتاح رئيس الادارة المركزية للمتاحف بالقطاع.

وضع اللوحة في متحف الفن الحديث

وقررت وزيرة الثقافة وضع اللوحة في متحف الفن الحديث لتكون إضافة إلى مقتنياته الثمينة، ووجهت الشكر للسيدة فيروز الجزار لإصرارها على عودة اللوحة مرة ثانية لوزارة الثقافة وأن تكون متاحة للجمهور في مصر والعالم.

ووجهت الوزيرة التحية لأولاد محمد عبد المالك لسرعة مبادرتهم بتسليم اللوحة إلى ملاكها فور علمهم بهم، وعدم تفريطهم في أحد كنور الثقافة المصرية وأهدتهم درع وزارة الثقافة تكريما لهم ولأسرتهم في الحفاظ على اللوحة كل هذه الفترة، وأثنت على رغبة حائز اللوحة في أن تسليمها إلى وزارة الثقافة.

وأكدت «عبد الدايم» أن أحد محاور إستراتيجية عمل وزارة الثقافة هي الحفاظ على ما تملكه مصر من مفردات الهوية المصرية وكذلك العمل على استرداد كنوز مصر المفقودة في الداخل والخارج.