أسرة «أحمد» تروي تفاصيل مقتله على يد ميكانيكي وأصدقائه في طوخ

«قتلوه بدم بارد ومنعوا الدفاع عنه»، هكذا وصفت أسرة الشاب «أحمد السيد عبدالخالق»، ابن قرية «كفر منصور»، التابعة لمركز طوخ في محافظة القليوبية، عامل بمعرض سيارات على الطريق الزراعي، الذي راح ضحية مشاجرة مع ميكانيكي صاحب ورشة مجاورة للمعرض، والذي تعدى عليه، بمشاركة عدد من أصدقائه، بالسنج والأسلحة البيضاء، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، وطالبت أسرة المجني عليه بالقصاص لابنهم، الذي ترك أمه وأشقاءه الصغار، الذين كان يرعاهم بعد وفاة والده منذ سنوات، إضافة إلى زوجته وطفله الذي لا يتجاوز 4 سنوات.

«الوطن» أجرت بثاً مباشراً مع أسرة «أحمد السيد عبد الخالق»، ضحية جاره في العمل، الميكانيكي الذي تعدى عليه بالضرب، بمعاونة آخرين، بالسنج والسكاكين، بسبب خلافات الجيرة في العمل وركن السيارات، حيث كان المجني عليه يعمل في معرض سيارات على الطريق الزراعي السريع بطوخ، بجوار ورشة الميكانيكي المتهم، وكان هناك خلافات بينهما بسبب ركن السيارات.

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والدة المجني عليه: كان أحن ابن في الدنيا

وقالت والدة المجني عليه إن ابنها «كان أحن ابن في الدنيا»، وأضافت أن الجناة حرموها وحرموا أشقاءه الـ5 منه، من بينهم فتاة من ذوي الهمم، وأخرى كان يجهزها للزواج، وآخر في الصف الثالث الإعدادي، مشيرةً إلى أنه يوم الحادث أعطاها 200 جنيه لمصروفات المنزل وخرج لعمله، وفجأة جاءها خبر مقتله، وطالبت بسرعة ضبط باقي الجناة، حيث تم ضبط 2 فقط، بينما أكد شهود الواقعة أن من كانوا يطاردونه وقتلوه عددهم يتخطى 8 أشخاص، بعد أن طلبوه للصلح، وفجأة طاردوه وقتلوه، ومنعوا أي أحد من مساعدته أو الدفاع عنه.

روايات شهود عيان الواقعة

وقال «محمد رجب»، جار المجني عليه وأول من استنجد به «أحمد»، قبيل قتله انه فوجئ باتصال من احمد يطلب النجدة وقالوا له "هيقتلوني " فهرع إليه بسرعة لنجدته، وعندما وصل إليه فوجئ بأكثر من 8 أشخاص يتعدون عليه بالضرب، وعندما حاول التدخل تعدوا عليه بالضرب هو الآخر، ومنعوه من الدفاع عن المجني عليه، مشيراً إلى أن الخلافات بين الطرفين بدأت منذ فترة، بسبب ركن السيارات الخاصة بالمعرض، والورشة الخاصة بالمتهم الرئيسي، مطالباً بسرعة ضبط الجناة والقصاص لروح جاره المجني عليه.

وشهد الطريق الزراعي السريع، بدائرة مركز طوخ، مصرع عامل في أحد معارض السيارات، نتيجة مشاجرة مع جاره الميكانيكي، صاحب ورشة على الطريق، بسبب خلافات الجيرة، تطورت لقيام الميكانيكي ومعه آخرون، بضربه بالأسلحة البيضاء، وإصابته إصابات بالغة، أودت بحياته في الحال.

وصرحت الجهات المعنية بالتحقيق بدفن جثة المجني عليه، حيث شيع أهالي قرية «كفر منصور»، بمركز طوخ، جثمان الشاب «أحمد»، مؤكدين أنه دفع حياته دفاعاً عن عمله، وأمرت النيابة بسرعة ضبط المتهمين المتورطين في الواقعة.