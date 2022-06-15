أسرة «قتيل بطا» بالقليوبية تتلقى العزاء بعد إحالة 3 متهمين للمفتي

تلقت أسرة الشاب «أحمد سامي»، ابن قرية «بطا»، التابعة لمركز بنها، في محافظة القليوبية، الحكم الذي أصدرته محكمة جنايات بنها، اليوم الأربعاء، بإحالة أوراق 3 متهمين بقتل الشاب أمام منزله، إلى مفتي الجمهورية لاستطلاع الرأي الشرعي في الحكم بإعدامهم، بارتياح كبير، وبدأت الأسرة في تلقي العزاء في ابنهم الفقيد، الذي تعرض للاعتداء من قبل 3 أشخاص من أسرة طليق شقيقته، الذين هاجموه ليلاً، انتقاماً من شقيقته، التي صدر لها حكم بالتمكين من شقة الزوجية بعد طلاقها.

وأكدت أسرة «أحمد» أن «اليوم هو يوم فرح أحمد في الجنة، بعد صدور حكم القصاص له»، مؤكدين أنه قتل بدم بارد، وأنهم وقفوا أمام المحكمة اليوم الأربعاء، وهم يحملون تيشرتات مطبوعة عليها صورته، موجهين الشكر للقضاء المصري علي عدالته، وإحالة المتهمين للمفتي.

واقعة اعتداء 3 ملثمين على المجني عليه وابن عمه

بدأت الواقعة عندما كان الشاب «أحمد» يجلس أمام محل أكل عيشه، الذي يكسب منه قوت يومه، حيث فوجئ بسيارة تتوقف أمام المحل، ويترجل منها عدد من الأشخاص ملثمين، انهالوا عليه ضرباً بـ«الشوم» والعصي، ليسقط غارقاً فى دمائه، وعند محاولة ابن عمه الدفاع عنه، تعرض هو الآخر للضرب، مما أسفر عن إصابته.

وقدمت «الوطن» بثاً مباشراً مع أسرة «أحمد سامي»، ضحية الخلافات العائلية مع أسرة طليق شقيقته، حيث هاجمه أفراد أمام محل أكل عيشه بقرية «بطا»، في مركز بنها، حيث تلقت الأسرة العزاء والتهاني، بعد صدور قرار المحكمة بإحالة المتهمين للمفتي، لإبداء الراي في إعدامهم، واعتبرت أسرة المجني عليه أن الحكم يبرد نارهم، ووصفوا الحكم بأنه «القصاص العادل» من الجناة، الذين لم يرحموا المجني عليه وقتلوه بدم بارد، على حد تعبير عدد من أفراد أسرة الفقيد.

" href=" ">

النطق بالحكم على المتهم بقتل «أحمد» في القليوبية: نسيبه تخلص منه أمام محل أكل عيشه

" href=" ">

«عمرنا ما هننساك».. أصدقاء وأسرة «أحمد» يرتدون تيشيرتات بصورته قبل النطق بالحكم

" href=" ">

عم المجني عليه: «أحمد ضحية خلافات مع متهمين بلا قلب»

وقال «الحاج جلال»، عم المجني عليه «أحمد سامي»، ابن قرية «بطا»، في بث مباشر لـ«الوطن»، إن ابن شقيقه كان يجلس أمام محل أكل عيشه، ليفاجأ بملثمين ينهالون عليه بالضرب، إلى أن أفقدوه حياته، مشيراً إلى أن المجني عليه كان في عمر 19 سنة، حصل على دبلوم فني، وهو الأخ الأصغر بأسرته، وكان وشقيقه يسعيان لكسب رزقهما، بعد وفاة والدهما منذ 11 سنة، لتدبير احتياجات 4 شقيقات.

والدة «أحمد»: إعدام المتهمين هو القصاص العادل

وقالت والدة المجني عليه إن إعدام المتهمين هو القصاص العادل، مشيرةً إلى أن الأحداث بدأت بعد أن حصلت ابنتها، شقيقة المجني عليه، على حكم بتمكينها من شقة الزوجية من طليقها في بنها، مما أشعل الخلافات بين الأسرتين، ومحاولة أسرة طليقها منعها من العيش في الشقة، والتعرض لها أكثر من مرة، ويوم الواقعة هاجموا شقيقها انتقاماً منها.

إحالة المتهمين بقتل «أحمد» للمفتي

وأمرت محكمة جنايات بنها، في وقت سابق اليوم الأربعاء، بإحالة 3 متهمين بقتل الشاب «أحمد سامي»، في قرية «بطا»، إلى مفتي الجمهورية، لاستطلاع الرأي الشرعي في الحكم بإعدامهم، لاتهامهم بقتل المجني عليه بـ«الشوم»، بسبب خلافات بينهم، وأن طلاق شقيقة المجني عليه هو السبب الرئيسي في الواقعة، وأن مرتكبي الحادث هم والد وشقيق وزوج أخت طليق شقيقته.

صدر الحكم برئاسة المستشار عادل علي ماهر، رئيس الدائرة الثانية بمحكمة جنايات بنها، وعضوية المستشارين مجدي نبيل شفيق نصر الله، وسامح أحمد عبد الوهاب حليمة، وممثل النيابة كريم سعد الشيخ، وأمانة سر محمد الخضري ولطيف عبدالجواد.