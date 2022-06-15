بعد الحكم بإعدام المتهمين.. نجل رجل أعمال يروي تفاصيل مقتله ببنها

أعربت أسرة رجل الأعمال «راشد عبده راشد»، ضحية غدر 4 أشخاص، قتله اثنان منهم بدم بارد في منزله، بغرض سرقته، لعلمهم بوجود أموال في خزينة المنزل، بقرية «بطا»، التابعة لمركز بنها، في محافظة القليوبية، عن سعادتها بصدور حكم من محكمة جنايات بنها، اليوم الأربعاء، بإعدام المتهمين، ووجهت الأسرة الشكر للقضاء العادل على حكم القصاص، معتبرين أن روحه هدأت اليوم بعد القصاص له.

قدمت «الوطن» بثاً مباشراً مع ابن وشقيق المجني عليه «راشد عبده راشد»، رجل الأعمال الذي قتله متهمان بمعاونة 2 آخرين، لسرقة أمواله، حيث أكدا أن المجني عليه كان دائم العطف على اثنين من المتهمين، وكان يساعدهما مادياً، وسمح لأحدهما بإقامة فرش فاكهة أمام منزله، ولكنهما بمساعدة المتهمين الآخرين، أقدموا على التخلص منه بدم بارد، لسرقة منزله.

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المحكمة تقضي بإعدام المتهمين

وقضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار عادل علي ماهر هلال رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد محمد عبد القادر عوض، ومجدي نبيل شفيق نصر الله، وسامح أحمد عبد الوهاب حليمة، وأمانة سر محمد الخضري، ولطيف عبدالجواد، في القضية رقم 30057 لسنة 2019 جنايات مركز بنها، والمقيدة برقم 4469 لسنة 2019 كلى شمال بنها، والمتهم فيها بائعي خضار بقتل صاحب شركة سياحة بدائرة مركز بنها، لسرقة أمواله، بعد أن قدم لهما المساعدة، بالإعدام شنقاً، بعد ورود الرأي الشرعي لمفتي الجمهورية بشأن الحكم بإعدامهما.

أمر إحالة المتهمين لمحكمة الجنايات

تضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 30057 لسنة 2019 جنايات مركز بنها، والمقيدة برقم 4469 لسنة 2019 كلى شمال بنها، أن المتهمين قتلا المجني عليه «راشد عبده راشد» عمداً، بغير سبق إصرار أو ترصد، بأن اتفقا فيما بينهما على سرقة مسكنه، وتنفيذاً لذلك الغرض توجها إلى منزله، لسابق معرفتهما به، وعلمهما باحتفاظه بمبالغ مالية، وما أن ظفرا به، حتى قام المتهمان بتعصيب عينيه، وتطويق عينيه بقطعة من القماش «ملاءة»، وعاجله الثاني بضربه على رأسه باستخدام سلاح أبيض «سنجة»، وتوثيقه من يديه وقدميه، قاصدين من ذلك إزهاق روحه، فأحدثا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية.

وتمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من كشف غموض واقعة مقتل رجل أعمال، وصاحب شركة سياحية داخل شقته بقرية «بطا»، بدائرة مركز بنها، حيث تبين أن وراء الجريمة بائعى خضار مسجلين خطر، اقتحما الشقة عن طريق المواسير، وعندما اكتشفهما المجني عليه، تعديا عليه بالضرب بآلة حادة على رأسه، ليلقى مصرعه في الحال، تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على المتهمين، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبسهما على ذمة القضية، قبل إحالتهما إلى محكمة جنايات بنها، التي قضت بمعاقبتهما بالإعدام شنقاً.