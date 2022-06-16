كوريا الشمالية ترصد إصابة بمرض معدٍ.. وكيم جونج أون يوجه بإجراءات عاجلة

أعلنت وسائل إعلام كورية شمالية، عن رصد إصابة بمرض معدٍ في المنطقة الجنوبية الغربية، حسبما نقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية «يونهاب»، نقلا عن وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.

وتلقت السلطات الصحية بلاغًا بوقوع حالة إصابة بمرض معدٍ حاد بمدينة هيهجو الجنوبية الغربية، في الوقت الذي تواجه البلاد فيه إصابات كثيرة بفيروس كورونا المستجد.

الزعيم الكوري الشمالي يتبرع بأدوية أسرته للشعب

وفي موقف إنساني من الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونج أون، أرسل الأدوية التي أعدتها عائلته إلى لجنة حزب العمال الحاكم في المدينة بإقليم هوانغ هيه الجنوبي.

وهذه ليست اللافتة الإنسانية الوحيدة له؛ إذ سبق وتبرع زعيم كوريا الشمالية بالأدوية الاحتياطية الخاصة بأسرته للشعب في مايو الماضي.

ونشرت صحيفة رودونغ شينمون الرسمية لحزب العمال الكوري الشمالي، على الصفحة الأولى، صورة للزعيم كيم مع زوجته، ري سول جو، وهما يفحصان بعض الأدوية للتبرع بها.

تعليمات بوضع الحجر الصحي

ووجه رئيس كوريا الشمالية تعليمات بوضع إجراءات الحجر الصحي للحالات المشتبه بإصابتها بالمرض المعدي بشكل صارم، للحد من انتشاره، إجراء «عمليات التقصي الوبائي وتشخيص حالات الإصابة عن طريق الفحص العلمي، ومشاريع التطهير في المنطقة المنكوبة».