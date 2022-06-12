كوريا الشمالية تسجل أكثر من 4060 إصابة بـ«كورونا»

سجلت السلطات الصحية في كوريا الشمالية، أكثر من 4060 إصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، أو ما تطلق عليه السلطات اسم «الحمى»، وحالة وفاة واحدة، ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية عن مقر الوقاية من الأوبئة في حالات الطوارئ، أن إجمالي الإصابات بلغ أكثر من 4.43 مليون، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 72 حالة وفاة.

شفاء أكثر من 4.36 مليون شخص في كوريا الشمالية

وأشارت الوكالة الكورية الشمالية، إلى شفاء أكثر من 4.36 مليون شخص، فيما يجري علاج ما لا يقل عن 71160 شخص، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

بدورها، دعت باكستان، المجتمع الدولي إلى ضرورة مساعدة الدول وخاصة النامية المتضررة اقتصادياً من «كورونا»، كما دعت «إسلام آباد»، خلال مشاركتها نيابة عن مجموعة الدول النامية الـ77 والصين في اجتماع مشترك للمجالس التنفيذية لـ6 صناديق وبرامج تابعة لمنظمة «الأمم المتحدة» بسرعة تنفيذ أجندة المنظمة لعام 2030، التي تهدف إلى القضاء على الفقر بجميع أشكاله، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

إجمالي إصابات «كورونا» عالميا تخطى حاجز 540 مليون

ووفقا لموقع «ورلد ميتر»، تخطت إجمالي إصابات كورونا حول العالم، حاجز 540 مليونًا وسجلت الإصابات 540 مليونًا و096ألفًا و756 حالة، ووصل إجمالي الوفيات إلى 6 ملايين و330 ألفًا و641 حالات وفاة، وسجلت حالات الشفاء، 512 ملايين و676 ألفا و246 حالة.