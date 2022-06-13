كوريا الشمالية تطلق قذائف مدفعية نحو البحر الغربي.. و«سول» تعرب عن قلقها

أطلقت «بيونج يانج»، صباح أمس الأحد، بالتوقيت المحلي، قذائف مدفعية نحو البحر الغربي، وقالت هيئة «الأركان المشتركة» الكورية الجنوبية إنها رصدت مسارات طيران يعتقد أنها لقذائف مدفعية أطلقتها كوريا الشمالية من الساعة 8:07 صباحا حتى الساعة 11:03 صباحا بالتوقيت المحلي، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية.

ونقلت قناة «إن إتش كيه» اليابانية عن «يونهاب»، قولها إن حوالي 5 مقذوفات أطلقت من الساحل الغربي لـ كوريا الشمالية باتجاه البحر الأصفر، الواقع غربي شبه الجزيرة الكورية.

وأشارت «هيئة الأركان»، إلى أن الجيش الكوري الجنوبي، يعزز المراقبة واليقظة تحت التنسيق الوثيق مع «واشنطن» مع الحفاظ على وضع استعداد شامل.

اجتماع لمجلس الأمن القومي الرئاسي الكوري الجنوبي لمناقشة إطلاق كوريا الشمالية قذائف مدفعية

من جانبه، قال المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي، إن مجلس الأمن القومي الرئاسي عقد اجتماعا لمناقشة إطلاق كوريا الشمالية قذائف مدفعية يفترض من قاذفة صواريخ متعددة، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

وأعرب المشاركون، خلال الاجتماع، الذي عقد برئاسة النائب الأول لمستشار الأمن القومي، «كيم تاي هيو»، عن قلقهم من استمرار «بيونج يانج» في تعزيز أنظمة الأسلحة المختلفة التي تشكل تهديدًا مباشرًا لأمن «سول».

وجدد المشاركون، تأكيدهم موقف حكومة كوريا الجنوبية، المتمثل في الرد بهدوء وصرامة، مع الاستمرار في مراقبة الوضع.

زعيم كوريا الشمالية يدعو المسؤولين إلى القضاء على البيروقراطية

وفي وقت سابق، دعا زعيم كوريا الشمالية، «كيم جونج أون»، في اجتماع حزبي، المسؤولين إلى القضاء على الأعمال غير الثورية مثل البيروقراطية.

وأشارت وكالة الأنباء الكورية الشمالية المركزية الرسمية، إلى عقد أمانة اللجنة المركزية لحزب «العمال» الحاكم، اجتماعا في العاصمة «بيونج يانج» لبحث المهام العاجلة التي يواجهها الحزب، كما ناقش الاجتماع، موضوع تعزيز دور الحزب الحاكم في تنفيذ المهام الوطنية.