نائب بالشيوخ يطالب بمنع زراعة أشجار «الفيكس»: مضرة وتستهلك المياه

أعرب النائب أحمد القناوي، عضو مجلس الشيوخ، عن أمله في استجابة الحكومة لتوصية المجلس بوقف زراعة أشجار «الفيكس» في مصر، مشددًا على أهمية هذا الملف وعدم إمكانية تأجيل البت فيه لأسباب عدة، بينها أن المشاتل التابعة للمحليات ووزارة الزراعة والأهالي تستسهل زراعة شجر الفيكس بسبب عدم الحاجة لرعايتها: «بتجيب رزقها بنفسها زي ما بيقولوا».

وأوضح «القناوي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج «التاسعة»، المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أن جذور أشجار الفيكس تمتد إلى باطن الأرض وتحصل على المياه الجوفية وتعيش عليها، لافتًا إلى أنها دائمة الخضرة ولكنها مضرة بيئيا، فضلا عن إضرارها بالبنية الأساسية على حد تعبيره.

تضرب البنية الأساسية

وأشار إلى أن جذور هذه الأشجار تمتد في باطن الأرض إلى جوانب الترع والبنية الأساسية وكابلات الكهرباء وتتسبب في مشاكل كثيرة مؤكدًا أنها تُزرع بالري وتستهلك مياه كثيرة مشددًا على أن التوصية ركزت على المسطحات الخضراء التابعة للدولة مثل الحدائق العامة وحدائق الجامعات والهيئات والشركات.

يمكن زراعة نباتات عطرية وأشجار ظل بدلًا منها

وأكد «القناوي»، أنه يمكن زراعة نباتات مثمرة في هذه الأماكن نظرًا لإمكانية رعايتها لافتًا إلى إمكانية زراعة نباتات ظل وزينة ونباتات عطرية على جوانب الطرق وجوانب الترع، مشددًا على خطورة وجود شجر الفيكس في الأراضي الزراعية نظرًا لكونها جاذبة للآفات التي تهاجم الزراعة وتعرض المحاصيل للخطر.