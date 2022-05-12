«زراعة الشيوخ» تناقش إيقاف أشجار «الفيكس» واستبدالها بمحاصيل زيتية.. الأسبوع المقبل

تستأنف لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، اجتماعاتها الأسبوع المقبل، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلي، لمناقشة عدد من الاقتراحات برغبة المقدمة من النواب.

إيقاف استخدام أشجار الفيكس

وتناقش اللجنة خلال اجتماعها يوم الأحد المقبل، الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد القناوي، بشأن إيقاف زراعة أشجار الفيكس وأشباهها على ضفاف المجاري المائية والترع وفي الحدائق والمسطحات الخضراء وأرصفة الشوارع والطرق، بحضور مسئولي وزارتي الزراعة والتنمية المحلية.

وتناقش اللجنة خلال اجتماعها يوم الإثنين المقبل، الاقتراح برغبة المقدم من النائب الدكتور جمال أبو الفتوح، بشأن التوجه نحو الزراعات التعاقدية للمحاصيل الزراعية الزيتية، بحضور مسئولي وزارت الزراعة، التموين والتجارة الداخلية، والمالية.

تطوير وتصنيع منتجات الثروة الحيوانية

كما تعقد اللجنة 4 اجتماعات أخرى نهاية الشهر الجارى، تناقش خلالها ملف تطوير وتصنيع منتجات الثروة الحيوانية من اللحوم والألبان وخلافه، بالاشتراك مع لجنتي الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة ومتناهية الصغر، بحضور مسئولي وزارات الزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة.

وتناقش اللجنة أيضا خلال تلك الاجتماعات، تقريرها بشأن الدراسة المعدة عن اقتصاديات صناعة وحل الأزمة الكيماوية في مصر، بحضور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.