استشاري طرق: القطار الكهربائي السريع الأضخم في تاريخ سكة حديد مصر

هنأ المهندس عماد نبيل، استشاري الطرق والكباري، الشعب المصري والحكومة المصرية بمشروع القطار الكهربائي السريع، إذ ذكر أن هذا المشروع يُعد الأعظم والأضخم في تاريخ مصر، وكذلك الأضخم في تاريخ السكك الحديدية المصرية منذ إنشائها، وهو يُعد مشروعا قوميا عملاقا في السكة الحديد في الوقت الحالي، إذ أن القطار الكهربائي يخترق البلاد شرقًا وغربًا بطول 2000 كيلو متر، وهناك خط أكتوبر – أسوان، بالقطار فائق السرعة، وهو سيوفر 40% من الوقت.

المشروع بمثابة قناة سويس جديدة على قضبان السكة الحديد الآن

وأضاف «نبيل»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساء دي إم سي»، مع الإعلامية إنجي القاضي، على شاشة «دي إم سي»، أن خط السخنة - مطروح سيكون به قطار فائق السرعة بـ 250 كيلو في الساعة، بجانب قطار إقليمي لنقل السكان في عواصم المدن المختلفة، ما يساعد في الربط بين سكان هذه المدن، وسرعته 160 كيلومترا في الساعة، فضلًا عن أن هذا المشروع بمثابة قناة سويس جديدة على قضبان السكة الحديد الآن، إذ تمتد من خط السخنة إلى مدينة العلمين وحتى مطروح.

سرعة القطار 250 كم في الساعة

وأوضح استشاري الطرق والكباري، أن سرعة القطار 250 كم في الساعة، وسيكون الوقت المستغرق من القاهرة إلى الإسكندرية أقل من ساعة، ومن القاهرة إلى الأقصر أقل من 4 ساعات، موضحًا في الوقت ذاته أن الموانئ الموجودة في البحر المتوسط أصبح يربطها قضبان سكة حديد من خلال السويس التي أصبحت تربط بين البحرين، ما يفتح قناة سويس جديدة تصنع لها مهمة أخرى بجانب خدماتها السابقة.

القطارات الجديدة ستوفر في الوقت وتحد من التلوث

وأردف أن القطارات الجديدة ستوفر في الوقت وتحد من التلوث، وهو ما سيزيد من التنمية في المحافظات الأخرى مترامية الأطراف كالجنوب والشرق في سيناء والغرب بمطروح، وسيكون منافسا لخطوط الطيران الداخلية، ويتماشى مع خطط الدولة على التنمية والإنتاج والاقتصاد المصري ككل.