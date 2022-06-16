طبيب: إدخال الطعام للطفل من الشهر السابع يقيه من حساسية الغذاء بنسبة 85%

قال الدكتور محمد رفعت، طبيب أطفال، إنّ دخول الطعام للطفل الرضيع يبدأ عند نهاية عمر 6 أشهر، لافتًا إلى أنّ هذه المعلومة الطبية تخالف بعض الموروثات لدى العديد من الأجيال، والمتعلقة بدخول الطعام للطفل بداية من الشهر الرابع، حيث أثبتت الأبحاث الطبية الحديثة أنّ هذا التأجيل له تأثير إيجابي في وقاية الأطفال من حساسية الأطعمة، والإصابة بإرتباك حركي بالجهاز الهضمي.

الوقت المناسب لإدخال الطعام للرضع

وأضاف رفعت، في حوار مع الإعلامية فاطمة مصطفى على راديو 9090، أنّ تأجيل إدخال الطعام للرضيع لنهاية الشهر السادس موضوعي ومهم، خاصة مع انتشار حساسية الأطفال للأطعمة، مثل «القمح، اللبن، الفراولة، أو الموز»، مشيرًا إلى أنّ الحساسية ضد الأطعمة مجالها واسع جدًا.

حساسية القمح واللبن

وأكد طبيب الأطفال أنّ دخول الطعام للطفل بداية من الشهر السابع، يقيهم من حساسية الطعام بنسبة 85%، لافتًا إلى أنّ الخضراوات هي الأهم في بداية عمر الأطفال، أما الفاكهة فهي من الأطعمة الحادة في هذه المرحلة من عمر الطفل، نظرا لاحتوائها على السكر.

الخضراوات الخيار الأفضل

ولفت طبيب الأطفال إلى أنّ دخول الفاكهة للأطفال في بداية دخول الطعام، يتسبب في نقص شهيتهم، خاصة إذا تناولوها قبل وجبتهم مباشرة، مشيرًا إلى أنّ المقصود بالأطعمة الحادة ليست «الحارة»، بل تلك التي لها نكهة واضحة، مثل الأطعمة «الحادقة» جدًا الأطعمة «المسكّرة» جدًا.

تناول الفاكهة يؤثر على تقبل الأطفال للخضار

وأشار طبيب الأطفال، إلى أنّ لبن الأم به نسبة سكريات، بينما اللبن الصناعي به نسبة أعلى من السكريات بطريقة غير مقصودة، ما يجعل من الصعب على الطفل أن يتقبل لبن الأم مرة أخرى بعد إدخال الصناعي له، والأمر ذاته بالنسبة للطعام بتناول الفاكهة ذات الطعم الحلو الغني بالسكر يجعل الأطفال لا تشتهي طعم الخضار المسلوق.

الوقت الذي يسمح فيه بإضافة الملح والسكر لطعام الطفل

وأوضح رفعت أنّ تناول الطفل على مدار 6 أشهر للبن الرضاعة فقط سواء طبيعية أو صناعية، يجعله يقبل أي نوع طعام، ولديه شغف بالتجربة، لافتًا إلى أنّ المحتوى السكري الموجود بالفاكهة يساعد على زيادة خلايا التذوق الموجودة باللسان من الداخل، والتي من المفترض أنّها موجودة وتنشط بالتدريج، إلا أنّ الأطعمة الحادة سواء الغنية بالسكر أو الملح يجعلها تنشط فجأة، مشددًا على ضرورة عدم وضع ملح أو سكر بطعام الأطفال قبل عمر 6 أشهر على أن تكون نسبته قليلة.