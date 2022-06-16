الصحة العالمية تدرس تغيير اسم «جدري القرود» وتصنيفه كحالة طوارئ

أعلنت منظمة الصحة العالمية، في مؤتمر صحفي قبل أيام، عقد اجتماعًا يوم 23 يونيو الجاري، لتحديد إذا كانت ستصنف مرض «جدري القرود» عالميًا على أنه حالة طوارئ صحية عامة، تستدعي قلقًا دوليًا مثل فيروس كورونا.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية، بأنها ستدرس تغيير اسم «جدري القرود»، تجنبا للعنصرية، وقال متحدث الصحة العالمية، إن أكثر من 30 دولة، اقترحت أن تسمية جدري القرود تقع تحت طائلة العنصرية والتمييز، لافتًا إلى أن هناك حالة من الإلحاح الشديد لتغيير اسم هذا الفيروس، موضحًا أن تسميته الحالية لا تتوافق ولا تتماشى مع إرشادات المنظمة التي تهتم بتجنب إطلاق أسماء المناطق الجغرافية ولا أسماء الحيوانات على الأمراض.

تصنيف الفيروس على أنه إفريقي يعد تمييزا

وأضاف متحدث الصحة العالمية، أن تصنيف الفيروس على أنه إفريقي يعد تمييزا، مختتمًا بأنه من الواجب تسمية الأمراض بهدف تقليل التأثير السلبي، والحد من التسبب في الإساءة لأي إقليم، أو مجموعة عرقية أو مهنية.

يذكر أن هذا الأمر أعاد للأذهان الجدل حول تسمية فيروس كورونا «كوفيد 19»، لأنه عند اكتشافه وصفه العديد من شعوب العالم باسم، «الفيروس الصيني»، أو «فيروس ووهان»، ولكن تدخلت منظمة الصحة العالمية وأطلقت عليه اسم «فيروس كورونا»، وذلك احترامًا وتقديرًا لدولة الصين وشعبها.

خطورة جدري القرود على الحوامل

وقالت الدكتورة نهلة عبدالوهاب استشاري البكتريا والمناعة ورئيس قسم البكتريا بمستشفى جامعة القاهرة، لـ«الوطن»، إن معظم المخاوف من فيروس «جدري القرود»، متجهة نحو السيدات الحوامل، لاحتمالية تسببه في تشوهات للأجنة والأطفال، وذلك نظرًا لكثرة حركتهم وتنقلاتهم، فمن الممكن للطفل أن يتعامل مع أي حيوان دون قصد أو معرفة درجة خطورة ذلك الأمر.