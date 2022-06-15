«الصحة» تكشف عن 4 محافظات خالية من فيروس كورونا في مصر

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، عن إعلان 4 محافظات خالية من فيروس كورونا، مشيرا إلى أنها «قنا، البحيرة، دمياط، وجنوب سيناء»، وهذه المحافظات شهدت إقبالا كبيرا على التطعيم بلقاحات كورونا.

توسعات في عملية التطعيمات

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، في تصريحات لـ«الوطن»: هناك توسعات في عملية التطعيمات، من خلال حملة طرق الأبواب، وهي بدأت في تسع محافظات، وتوقفت بسبب إجازة عيد الفطر المبارك، وبعد ذلك انطلقت في ستة محافظات ومستمرة، الحملة حققت نجاحا كبيرا في الوصول إلي الفئات المستهدفة من التطعيم ضد كورونا، والوقوف عن عزوف بعض المواطنين، من التطعيم بسبب بعض الأحاديث غير الصحيحة عن اللقاحات.

تطعيم لقاح كورونا ساهم كثيرا في تخفيف شدة الأعراض

أضاف «عبدالغفار»، أن الحصول على تطعيم لقاح كورونا ساهم كثيرا في تخفيف شدة الأعراض، وجعلها بسيطة ومتوسطة، بدلا من كونها شديدة الخطورة، وتحويل معظم حالات إصابات كورونا في مصر إلى بسيطة، ولا تستدعي الدخول إلى المستشفيات، بل فترة العزل الخاصة بها، لا تتعدى الأسبوع، داعيا المواطنين إلى ضرورة الحصول على الجرعتين والجرعة التنشيطية، لأنها مهمة في تعزيز المناعة في الجسم.

رفع درجات الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات

وفي سياق متصل، أكدت وزارة الصحة والسكان، رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات، لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا في مصر، للحفاظ على استقرار المنحنى الوبائي، ومكتسبات الدولة المصرية خلال جائحة فيروس كورونا المستجد، مطالبة المواطنين بالتواصل مع الوزارة من خلال الخط الساخن لها 105، لتلقي كل الاستفسارات والتساؤلات المتعلقة بالأمراض المعدية.