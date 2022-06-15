5 دول ألغت إجراءات «كورونا» الصارمة بعد انحسار انتشار الفيروس

انفراجة كبيرة باتت تشهدها عدد من الدول حول العالم بعد انحسار انتشار فيروس كورونا بشكل كبير، بالإضافة إلى انخفاض أعداد الإصابات والوفيات الناجمة عنه، بعد نحو عامين من ظهوره لأول مرة في مدينة ووهان الصينية، لتعلن عدد من الدول رفع الإجراءات الاحترازية الصارمة التي كانت سبق وأعلنت عنها مع بداية الجائحة، وأعاقت السكان عن السفر وممارسة الحياة بشكلها اليومي والطبيعي.

«الوطن» تستعرض عددا من تلك الدول التي لغت الإجراءات الاحترازية وقيود السفر الخاصة بالوباء:

إيطاليا

رغم أن إيطاليا من أوائل الدول التي تفشى فيها فيروس كورونا على نطاق واسع وسجلت آلاف الوفيات إلاّ أنّها ألغت شرط إظهار دليل على التطعيم ضدّ فيروس كورونا أو الشفاء منه أو إجراء فحص قبل دخول البلاد، وأوردت وزارة الصحة الإيطالية أن شرط إظهار ما يسمى بـ«التصريح الأخضر» لدخول إيطاليا «لن يتم تمديده» عند انتهائه في 31 مايو، ومع تراجع الإصابات وتلقيح غالبية السكان، رُفع معظم الإجراءات باستثناء إلزامية وضع الكمامات في وسائل النقل العام والمدارس.

بريطانيا

وتعتبر بريطانيا أول دولة أوروبية كبرى تسمح للأشخاص المصابين بكورونا باستخدام المتاجر ووسائل النقل العام والذهاب إلى العمل بحرية، في خطوة يرى كثير من مستشاري رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أنها محفوفة بالمخاطر.

جاء ذلك بعد قرار «جونسون» بإلغاء إجراءات قيود فيروس كورونا، وتأتي هذه الإجراءات ضمن استراتيجية «التعايش مع كوفيد» التي تهدف إلى تحقيق الخروج من الجائحة بشكل أسرع من الاقتصادات الكبرى الأخرى.

اليونان

وألغت الحكومة اليونانية للمرة الأولى منذ عامين تقريبًا، إلزامية ارتداء أقنعة الوجه للوقاية من فيروس كورونا المستجد، باستثناء بعض الأماكن.

وذكرت صحيفة «كاثمريني» اليونانية أنه «حتى 15 سبتمبر المقبل على الأقل، سيكون بمقدور المواطنين اليونانيين دخول جميع الأماكن المغلقة بدون قناع، دون أن يكونوا عرضة لدفع غرامة، كما سيتمكن الطلاب من حضور الفصول الدراسية دون ارتداء أقنعة».

الأردن

أعلنت السلطات الأردنية تخفيض فترة العزل لمصابي فيروس كورونا، وإلغاء فحص «بي سي آر» للقادمين إلى البلاد وشملت إجراءات تخفيف قيود فيروس كورونا إلغاء فحص «بي سي آر» كشرط لدخول الحفلات والأفراح والتجمُّعات، بما لا يتعارض مع القرار الخاص بضرورة تلقِّي جرعتيّ اللقاح لدّخول المنشآت العامَّة والخاصَّة.

السعودية

وفي المملكة العربية السعودية أعلنت الحكومة رفع الإجراءات الاحترازية المتعلقة بمرض فيروس كورونا المستجد وقررت السعودية إيقاف تطبيق إجراءات التباعد في المسجد الحرام والمسجد النبوي والجوامع والمساجد، مع الاستمرار بالالتزام بارتداء الكمامة فيها، وكذلك إيقاف تطبيق إجراءات التباعد في جميع الأماكن المغلقة والمفتوحة والأنشطة والفعاليات.