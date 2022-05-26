استشاري مناعة تحذر من خطورة جدري القرود على الحوامل.. يسبب تشوهات الأجنة

قالت الدكتورة نهلة عبدالوهاب استشاري البكتريا والمناعة ورئيس قسم البكتريا بمستشفى جامعة القاهرة، إن معظم المخاوف من فيروس جدري القرود تكون متجهة ناحية السيدات الحوامل؛ لأنه من الممكن أن يتسبب فيروس جدري القرود في تشوهات الأجنة وأيضًا الأطفال، وذلك نظرًا لكثرة حركتهم وتنقلاتهم، فمن الممكن للطفل أن يتعامل مع أي حيوان بدون قصد أو معرفة درجة خطورة ذلك الأمر.

وأضافت «عبدالوهاب» لـ«الوطن»، أن الفئات الأكثر عرضة بالإصابة بفيروس جدري القرود هي الأشخاص المحتكة بالقرود والقوارض أيضًا بشكل عام، مثل الفئران والسناجب، مضيفة أنه في إنجلترا ظهرت مزاعم بأن الكلاب تعد أيضًا من أسباب الإصابة بفيروس جدري القرود، وفي الآونة الأخيرة، ظهرت إحصائيات عالمية تشير إلى أن الفيروس مرتبط بالعلاقات المثلية.

وأوضحت استشاري البكتريا والمناعة، أن العدوى تنتقل من أسبوعين لشهر كحد أقصى، ومن أبرز مظاهر العدوى هي تكسير في الجسم، وارتفاع درجات الحرارة، وظهور بثور معبأة بالمياه على الأيدي والجسم كالطفح الجلدي، وانتفاخ الغدد اللمفاوية، والأكثر عرضة هم الأشخاص الذين يعانون من نقص في المناعة.

إرشادات وزارة الصحة بشأن جدري القرود

وفي بيان صادر عن وزارة الصحة، أوضح أنه في حال ظهور أي حالة مصابة بفيروس جدري القرود لابد من عزل الحالة لمدة تصل لـ21 يومًا، ومتابعة المخالطين ومعالجة الأعراض التي تطرأ عليهم، مشيرًا إلى أن لقاح الجدري يقي من الإصابة بفيروس جدري القرود بنسبة تصل لـ85%، ولكن اللقاح لم يعد متاحًا في ذلك الوقت؛ نظرًا لاختفاء مرض الجدري من فترة طويلة عن العالم.

كما تناشد وزارة الصحة والسكان، كافة المواطنين أنه حال ظهور أي أعراض مما ذكرت لفيروس جدري القرود، لابد من سرعة التوجه لمستشفيات الحميات على الفور، أو التواصل مع الوزارة من خلال منصاتها على مواقع التواصل الإجتماعي لاستقبال كل الاستفسارات المتعلقة بالفيروس.