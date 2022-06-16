الخشت يهنئ الدكتور أحمد درويش لفوزه بجائزة عبد العزيز سعود في النقد الأدبي

قدم الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، التهنئة للدكتور أحمد درويش، أستاذ البلاغة والنقد الأدبي بكلية دار العلوم، لفوزه مناصفة بجائزة «عبد العزيز سعود البابطين للإبداع الشعري»، في دورتها الثامنة عشرة 2022. وأشاد «الخشت»، بإسهامات «دوريش»، النقدية المتميزة، مشيرًا إلى أن هذه الجائزة جاءت تكليلا للجهود الكبيرة لأحد أعلام وقامات جامعة القاهرة في مجال النقد الأدبي.

جامعة القاهرة

الدكتور أحمد درويش أستاذ البلاغة والنقد الأدبي المقارن بكلية دار العلوم، ناقد أدبي كبير، حصل على دكتوراة الآداب والعلوم الإنسانية تخصص نقد أدبي وأدب مقارن من جامعة السوربون بباريس عام 1982 وعمل أستاذا للبلاغة والنقد الأدبي المقارن بكلية دار العلوم عام 1993 وتولى عمادة كلية الآداب بجامعة السلطان قابوس من عام 1996 إلى 1999 ومستشار رئاسة الجامعة ذاتها للشؤون الثقافية والإعلامية بدرجة عميد حتى عام 2001 وشغل منصب وكيل كلية دار العلوم جامعة القاهرة 2004.

جائزة «عبد العزيز سعود البابطين للإبداع الشعري»

ونال الدكتور أحمد درويش العديد من التكريمات والجوائز على رأسها جائزة الدولة التقديرية في الآداب من المجلس الأعلى للثقافة عام 2008، ودرع جامعة الإمارات العربية المتحدة عام 1999، ودرع جامعة إشبيلية في إسبانيا، ودرع جامعة السلطان قابوس، ووسام مؤسسة البابطين الثقافية في الكويت عام 2001، وجائزة المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في مصر عام 1964.