أغنية «لعبة» لـ«عنبة» تتخطى 250 ألف مشاهدة بعد ساعات من طرحها

طرح أمس مطرب المهرجانات مصطفى عنبة أغنية جديدة بعنوان «لعبة» عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، والتي حرص على تقديمها بعيدًا عن المهرجانات.

وحققت أغنية «لعبة» نجاحا كبيرًا خلال الساعات الماضية بعد طرحها، واحتلت المركز السابع في تريتب الأغاني الأكثر مشاهدة عبر «اليوتوب»، كما حصدت 280 ألف مشاهدة خلال ساعات فقط، وهي من توزيع سيف، مونتاج خالد إبراهيم، إخراج ديابلو.

عنبة يروج لأغنيته الجديدة «لعبة»

وحرص على الترويج للأغنية وتشويق جمهوره لها من خلال حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، على مدار الأيام الماضية كما نشر صور له من كواليس تصوير الأغنية، وعلق عليها قائلًا: «الحمد لله فخور بنفسى وبقدراتى، وفخور بالناس اللي بتحبني ومصدقاني».

يذكر أن أغنية «الملوك» لـ«عنبة» وأحمد سعد ظهرت في الحلقة الثانية من مسلسل عالم مارفل الشهير moon knight، وحققت الأغنية نجاحا كبيرا، إذ أنها حصدت حتى الآن 65 مليون و300 ألف مشاهدة عبر موقع «اليوتوب».

عنبة يثير الجدل باعتزاله الفن

وكان المطرب عنبة أثار الكثير من الجدل مؤخرًا بعد قيامه بحذف جميع الصور الخاصة به على موقع «إنستجرام»، مما جعل جمهوره يتداول شائعات عن اعتزاله الفن، وهذا ما نفاه عبر خاصية «ستوري» في وقت لاحق.

حيث كتب: «أنا عارف إني كاتم على نفس ناس كتير كله مستني ياخد نفسه، مفيش اعتزال، أنا بحب اللي بعمله وربنا اللي منجحني وجاعل الناس تحبني بصدق، أنا مش منزل غير إني مهمل في حق نفسي مش أكتر».