بعيدا عن المهرجانات.. عنبة يستعد لطرح أغنية جديدة بعنوان «لعبة»

يستعد مطرب المهرجانات والراب عنبة لطرح أغنية جديدة بعنوان «لعبة»، قرر خلالها الابتعاد عن لون المهرجانات والراب الذي اعتاد على تقديمه منذ التحاقة بقطار الفن.

مفاجأة عنبة للجمهور

وقال ديابلو مخرج الأغنية ومدير أعمال عنبة في تصريحات صحفية، أن الأغنية ستكون مفاجأة للجمهور، حيث يؤدي عنبة لونا غنائيا جديدا ومختلفا تماما عما قدمه من قبل، مشيرا إلى أن الأغنية تم الانتهاء من تصويرها، ومن المقرر أن تطرح عبر يوتيوب خلال الأيام المقبلة.

الأغنية من توزيع سيف، مونتاج خالد إبراهيم، إخراج ديابلو الذي اخرج معظم اغاني عنبة.

وكان عنبة، قد أثار مؤخرا حيرة جمهوره، بعد قراره المفاجئ بحذف جميع صوره من حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، مما جعل الجمهور يتساءل حول حقيقة اعتزاله.

عنبة وشائعات الاعتزال

في أول تعليق لعنبة، قال في منشور عبر خاصية «الاستوري»، بحسابه الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»: «أنا عارف إني كاتم على نفس ناس كتير كله مستني ياخد نفسه، مفيش اعتزال، أنا بحب اللي بعمله وربنا اللي منجحني وجاعل الناس تحبني بصدق، أنا مش منزل غير إني مهمل في حق نفسي مش أكتر».

كان مصطفى عنبة قال إنه بدّل اسمه إلى مصطفى عناب عوضًا عن مصطفى عنبة. وأضاف «عنبة»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحكاية»، المُذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب: «فكرت في الموضوع لقيت عناب أحسن من عنبة».

وتابع: «قدمت الورق في النقابة وامتحنت والمفروض الأستاذ هاني شاكر يصدق على نتيجة الامتحانات هو وأعضاء النقابة وانتظرت أسبوع ثم استلمت الكارنيه». واستكمل: «استلمت كارنيه تصريح غناء يتم تجديده سنويًا».