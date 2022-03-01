حقيقة اعتزال عنبة بعد حذف جميع صوره: «كاتم على نفس ناس كتير»

أثار مطرب المهرجانات عنبة جدلا كبيرا على منصّات التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، بعدما حذف صوره التي شاركها عبر حسابه الرسمي على تطبيق الصور والفيديوهات «إنستجرام».

حقيقة اعتزال عنبة

وبحث الجمهور عن حقيقة اعتزال عنبة، حتى خرج المطرب عنبة عن صمته من للرد على هذه الشائعات، ونفي تلك الشائعات، وكتب: «أنا عارف إني كاتم على نفس ناس كتير كله مستني ياخد نفسه، مفيش اعتزال، أنا بحب اللي بعمله وربنا اللي منجحني وجاعل ناس تحبني بصدق، أنا مش منزل غير إني مهمل في حق نفسي مش أكثر»، عبر خاصية «الاستوري» على «إنستجرام».

عنبة يغير اسمه لـ«عناب».. وطارق الشناوي ينتقد

كان عنبة، كشف خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحكاية» مع الإعلامي عمرو أديب عن تغيير اسمه من عنبة لـ«عناب»، بعد أزمته الأخيرة مع النقابة ووقفه عن الغناء وإقامة الحفلات، حتى استطاع في النهاية الحصول على موافقة النقابة بإعطائه تصريح للغناء لمدة عام.

ما أثار سخرية البعض منهم الناقد الفني طارق الشناوي، الذي علق على تغيير اسم عنبة لينضم إلى النقابة، وقال خلال تصريح سابق، لـ«الوطن»، إن ذلك الأمر جعلنا أضحوكة أمام العالم، لأن المطرب ليس باسمه وإنما بموهبته وصوته.

أخر أعمال عنبة

يذكر أن آخر أعمال عنبة مهرجان «طرش» الذي طرحه برفقة أردني منذ 3 أشهر، وحقق حتى الآن ما يقرب من 9 مليون مشاهدة، عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

وتقول كلمات المهرجان:

يالي بيعتوني وسيبتوني

وأنا في أول الطريق آي اللي جابكوا فهموني

راجعين تاني تحكوا ليه

ياما كنت معاكم جد عكله سابني في عز الوجع

أنا دلوقتى في الطالع

وانتوا فينكم مش باينين