أغنية «الباشا» لـ«عنبة» تكسر حاجز المليون مشاهدة خلال 4 أيام فقط من طرحها

حقق مطرب المهرجانات عنبة نجاحًا كبيرا خلال الأيام الماضية بعد أن طرح أغنية جديدة بعنوان «الباشا» عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، على طريقة الفيديو كليب، وتفاعل عدد كبير من الجمهور مع الأغنية.

أغنية «الباشا» تكسر حاجز المليون الأول

وتخطت أغنية «الباشا» لمطرب المهرجانات عنبة المليون مشاهدة خلال 4 أيام فقط من طرحها، كما احتلت المركز الثاني في قائمة الأكثر مشاهدة عبر «يوتيوب».

عنبة يغيِّر اسمه إلى عناب

يذكر أن عنبة كشف خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحكاية» مع الإعلامي عمرو أديب عن تغيير اسمه من عنبة إلى «عناب» ليستطيع أخذ موافقة نقابة المهن الموسيقية، بعد قرار وقفه عن الغناء وإقامة الحفلات، وبالفعل منحته النقابة تصريحا لمدة عام.

وقال الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، إن مشاركة عنبة في حفل الفنان محمد منير الأخيرة نتيجة اجتيازه اختبارات النقابة ونجاحه بها، ليكون عضوا في النقابة.

وأشار مطرب المهرجانات إلى أن اسمه الحقيقي مصطفى سعيد، وأن السبب في شهرته باسم «عنبة» أنه عندما كان يمارس كرة القدم مع أصدقائه وهو صغير كان يأتي بعنب معه في جيبه، ما جعلهم يلقبونه بهذا الاسم.

عنبة ينفي اعتزاله الغناء

وكان مطرب المهرجانات أثار جدل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا بعد قيامه بحذف جميع صوره عبر موقع الصور والفيديوهات الشهير «انستجرام»، ما خرجت عدد من الشائعات التي تفيد باعتزاله الغناء وطرح الأغاني، ولكنه خرج ونفى تلك الشائعات عبر خاصية «الاستوري».

وأشار عنبة خلال منشوره إلى أنه لم يقرر اعتزال الغناء لأنه يفعل ما يحبه، قائلا: «أنا عارف إني كاتم على نفس ناس كتير كله مستني ياخد نفسه، مفيش اعتزال، أنا بحب اللي بعمله وربنا اللي منجحني وجاعل ناس تحبني بصدق، أنا مش منزل غير إني مهمل في حق نفسي مش أكثر».