وزير القوى العاملة يتابع انتخابات مجالس إدارة 15 نقابة عامة

يتابع محمد سعفان، وزير القوى العاملة، اليوم الخميس، عملية تسليم كشوف الانتخابات النقابية العمالية وأوراق الاقتراع، لمندوبي 15 نقابة عامة ومشرفي اللجان الانتخابية بها، وذلك بديوان عام الوزارة، تمهيدا لبدء العملية الانتخابية في مقار النقابات العامة.

15 نقابة عمالية في الانتخابات

وتشمل الكشوف الانتخابية بحسب بيان عن وزارة القوى العاملة، للمرشحين لمجالس إدارة: المرافق العامة، البريد، البترول، الخدمات الصحية، العلوم الصحية، النقل والمواصلات، الغزل والنسيج، الاتصالات، النقل العام، السياحة والفنادق، البنوك والتأمينات والأعمال المالية، السكة الحديد، الخدمات الإدارية والاجتماعية، النيابات والمحاكم، والإسعاف.

وأكد وزير القوى العاملة، حرص الوزارة على أن يكون مشرفي اللجان الانتخابية من غير الموظفين من القوى العاملة، مشيرا إلى أنّ إجراءات فتح اللجان الانتخابية وعملية التصويت وعمليات الفرز وحساب النتائج وإعداد الكشوف المعتمدة، موقعا عليها من أعضاء اللجنة الانتخابية.

النزاهة والشفافية

وأضاف الوزير أنّ العملية الانتخابية ستكون في النقابات العامة على مقاعد الرئيس والأعضاء للنقابة، لكل منهما صندوق منفصل، مشددا على الالتزام بالشفافية والنزاهة بين أعضاء اللجان الانتخابية حماية للتنظيم النقابي وحقوق العاملين في تمثيل من يرونه مناسبا لتولي مسؤولية تمثيلهم داخل النقابات العامة.

ووجّه الوزير، الشكر لممثلي النقابات العامة، ومشرفي اللجان الانتخابية الحضور على المساعدة المقدمة منهم للقيام بتلك المسؤولية والمشاركة في إنجاح العملية الانتخابية في النقابات العمالية، متمنيا لهم التوفيق والسداد في أعمال الإشراف على لجان الاقتراع والتصويت.

الانتخابات العمالية

وفي ختام اللقاء جرى تسليم أوراق اللجان النقابية لمشرفي اللجان الانتخابية وممثلي النقابات العمالية، للتحرك لمقرات الاقتراع بالنقابات العامة وبدء عملية الانتخابات العمالية في الوقت المحدد.