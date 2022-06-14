رئيس «القوى العاملة»: مشروع الإنتاج الحيواني والألبان يوفر فرص عمل

أكد النائب عادل عبدالفضيل رئيس لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، وأمين صندوق الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الإثنين، عددا من مشروعات الإنتاج الحيواني والألبان، من خلال مشروع مجمع الإنتاج الحيواني والألبان بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، يعزز من تقليل الفجوة الغذائية وتقليل الاعتماد على الاستيراد واستنزاف العملة الصعبة، من خلال زيادة حجم الإنتاج المحلي بالحد الذي يحقق الأمن الغذائي والذي يعد جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي لمصر.

توفير فرص العمل

وقال عبدالفضيل في بيان صحفي، إن هذا المشروع الجديد يحقق الأمن الغذائي ويؤدي إلى تقليل الفجوة بين ما ينتج محليا من اللحوم الحمراء وما يتم استيراده من الخارج، بالإضافة إلى توفير فرص عمل لصغار المزارعين والمربين والمرأة المعيلة وشباب الخريجين لتوفير حياة كريمة لهم كذلك دخل يليق بهم.

ضبط أسعار السلع الأساسية

وأشار عبدالفضيل إلى أن الملايين من عمال مصر يتلقوا هذه الأخبار الخاصة بالمشروعات العملاقة الجديدة في إطار الجمهورية الجديدة، بالترحيب والدعم والمساندة لما تمثله من تنمية حقيقية على أرض الواقع، وأن الدولة المصرية - كما قال الرئيس السيسي -تبذل أقصى ما في وسعها لضبط أسعار السلع الأساسية للمواطنين والسيطرة عليها، كما تقوم بالعديد من الإجراءات لضبط الأسواق ومواجهة استغلال التجار.

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الإثنين، مشروعات الإنتاج الحيواني والألبان والمجاز الآلية في مدينة السادات، وأكد خلال الافتتاح أنّ الأزمة الروسية الأوكرانية بدأت قبل نحو 6 أشهر، لكن الإجراءات التي نفذتها الدولة بدأت واستمرت على مدار 7 سنوات، في ظل النمو السكاني، وتطور الأسعار في العالم كله، وزيادة الطلب على المنتجات.