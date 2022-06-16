السكة الحديد توضح كيفية الحجز والاستعلام عن تذاكر القطارات عبر الهاتف

نشرت وزارة النقل والمواصلات، مُمثلة في الهيئة القومية للسكك الحديدية، فيديو يوضح كيفية الحجز والإستعلام عن تذاكر القطارات من خلال تطبيق على الهاتف المحمول، موضحة أنه التطبيق الرسمي الوحيد للسكة الحديد لحجز تذاكر السفر لمستقلي القطارات.

وأكدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أنّ التطبيق الرسمي الوحيد لحجز تذاكر قطارات السكك الحديدية، يأتي باسم «ENR» على أجهزة آيفون التي تعمل بنظام الـ «ios»، وباسم «قطارات مصر حجز واستعلام»، على الأجهزة الأندرويد، ولا يمكن لأي تطبيق آخر حجز التذاكر.

ضرورة الإبلاغ عن التطبيقات المزيفة

وناشدت هيئة السكك الحديدية المواطنين باستخدام التطبيق الرسمي الوحيد المعلن عنه، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، للحد من عدم التعرض للنصب من التطبيقات المزيفة، منوهة إلى ضرورة الابلاغ الفوري عن تلك التطبيقات الوهمية.

وأكدت الهيئة أن هناك بعض التطبيقات المزيفة الوهمية وغير الرسمية، تزعم إمكانية حجز التذاكر من خلالها، وستقوم الجهات المعنية بالسكة الحديد بالتدخل لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه ذلك.

«سلامتك تهمنا».. مبادرة هيئة السكة الحديد

وتواصل السكة الحديد، تنفيذ حملتها التوعوية «سلامتك تهمنا»، للمسافرين ومستقلي القطارات، والتي تتضمن عدم إلقاء القمامة وأي مخلفات على أشرطة السكة الحديد، أو في حرم أي محطة قطار، نظرًا لما ينتج عن ذلك من حرائق تتسب في إزهاق أرواح المواطنين، إضافة إلى إتلاف المنشآت والممتلكات العامة للدولة، وتعطيل سير منظومة السكة الحديد، مؤكدة أن القطارت والمحطات ملكية عامة للشعب، والحفاظ عليها مسؤولية مشتركة بين المواطنين والهيئة التي تعمل على تنفيذ مشروعات تحسين الخدمات المقدمة.