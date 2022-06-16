«البنك الأفريقي» يشكر الرئيس السيسي: أثبت لنا القدرة على التغيير بالقارة

قال الدكتور بانديكيت أورواما، رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، إن مصر أرض تصنع التاريخ على مدار 7 آلاف عام، إذ شكلت تاريخ الإنسانية طيلة هذه الفترة الطويلة، كذلك اضطلعت بالفنون والعلوم والهندسة والمعمار.

وأضاف «أورواما»، في كلمته خلال الاجتماعات السنوية الـ29 للبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد في العاصمة الإدارية الجديدة، أنّ مصر لم تفشل قط في ترك آثار رائعة للتاريخ، واليوم تشهد صفحة جديدة من التاريخ ذات زخم كبير للإنسانية: «نشهد في هذه العاصمة الإدارية الجديدة التي ظهرت كمعجزة جديدة في الصحراء التي استمرت لما يزيد عن 7 آلاف عام في أقل من 7 أعوام».

«أورواما»: العاصمة الإدارية ظهرت كمعجزة جديدة

وشدد على أن فكرة «أفريقيا لن تنهض مجدددا» خاطئة تماما: «الآن نحن نقف لنشهد هذا العمل الذي حدث في مصر لكي نقول من هذه المنصة أننا نستطيع إذا ما توافرت الإرادة».

ووجه «أورواما» الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة على رعايته ورفعه للعلم المصري خفاقا في السماء: «بفترة رئاستكم للاتحاد الأفريقي في عام 2019، أثبت لنا أنه من خلال العزم والتصميم والتركيز والوحدة نستطيع استغلال القدرات الهائلة والكامنة بوفرة في أفريقيا من أجل إحداث التغيير».

«أورواما»: أطلقنا أكثر من 7 مليارات دولار خلال كورونا

وأوضح: «ونحن في البنك نتشارك معكم في التزامكم تجاه أفريقيا ونضعها في صدارة كل ما نفعله، وحينما حلت الجائحة تُركت القارة تدافع عن نفسها، وأطلقنا مرفق التقليل من آثار جائحة كورونا وفي ديسمبر 2021 أطلقنا ما يزيد عن 7 مليارات دولار للبنوك المركزية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وكذلك جهود إطلاق اللقاحات والوصول إليها والكم الكبير من الأموال الذي وضع على المائدة».

وأردف «أورواما»: «استجاب البنك تلبية لدعوة الاتحاد الأفريقي لتنفيذ وجمع 2 مليار دولار أمريكي في صورة مرفض ضمانات والتزام تمكن القارة من شراء 400 مليون جرعة لقاح».