توريد 379 ألف طن قمح لشون وصوامع البحيرة

قال اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أن إجمالى ما تم توريده من القمح حتى صباح اليوم الخميس 16 يونيو، بلغ نحو 379322 طنا من الأقماح المحلية.

وأشار إلى أن عدد الشون والصوامع 29 شونة خرسانية بطاقة تصل إلى ما يقرب من 343000 طن، إضافة لـ6 صوامع تضم 48 خلية وطاقة تخزينية إجمالية 237000 طن، وذلك لاستيعاب الكمية المتوقع توريدها هذا العام وتقدر بنحو 580 ألف طن قمح.

توعية المزارعين

ووجه محافظ البحيرة بتكثيف أعمال التوعية للمزارعين لتوريد الأقماح والالتزام بكميات التوريد المطلوبة، والالتزام بقرار ربط الحصول على السماد وغيره من السلع المدعومة بإيصالات توريد القمح، مشيرا إلى التواصل المباشر مع المزارعين مع المتابعة المستمرة للجان فرز وتحديد نوعية الأقماح الموردة وتسعيرها.

وشدد محافظ البحيرة على التعامل بكل حسم مع عمليات احتفاظ المواطنين بالقمح، والامتناع عن توريده في إطار المنظومة الرسمية لتوريد الأقماح، والمرور الدوري على الأراضي المنزرعة بالقمح والتأكد من توريده.

جولات تفقدية

وأكد محافظ البحيرة، انتظام العمل بمنظومة توريد محصول القمح المحلي بكل مواقع التخزين بالمحافظة، والتي تعمل بدورها بشكل منتظم في جمع وتخزين محصول القمح من الموردين والمزارعين منذ بداية موسم توريد القمح للعام الحالي.

وأجرى محافظ البحيرة جولات تفقدية لمتابعة توريد القمح داخل الشون والصوامع، مع التشديد على الرقابة على مدار الساعة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف في عمليات التوريد.